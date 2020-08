Defensoría de Perú pide al Gobierno un cambio de estrategia contra la pandemia de COVID-19

"[Hemos enviado la carta] porque si el Estado no reacciona, lo que viene va a ser muchísimo peor. Si el país cree que lo que hemos transitado en estos cinco meses ha sido duro, los próximos seis u ocho meses, hasta que llegue la vacuna, serán durísimos (...) Si el Estado no reenfoca su estrategia, no vamos a tener 500.000 infectados, sino probablemente 900.000; no vamos a tener 40.000 muertos, sino 80.000", dijo el titular de la Defensoría, Walter Gutiérrez, al diario local El Comercio.

El defensor del Pueblo indicó que en los meses que han pasado desde el inicio de la pandemia, el país no afrontaba la crisis sanitaria, alimentaria y económica que ahora padece, lo que hace prever un escenario adverso que el Gobierno debe enfrentar con cambios.

Gutiérrez invocó a que el Gobiernopara el combate contra la pandemia, denunciando que estas han estado inactivas y apartadas de las acciones de lucha a todo nivel.

Asimismo, exhortó al presidente a que no se achaque la gravedad de la crisis sanitaria a la irresponsabilidad de una población que no acata las medidas pues sólo un sector pequeño no lo hace, conminando al Gobierno a que asuma su deficiente gestión que está reflejada en los resultados.

A la fecha, Perú registra 26.658 decesos por la enfermedad respiratoria y 549.321 infectados.