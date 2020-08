Rusia vacunará contra COVID-19 a connacionales en Brasil a partir de octubre

"Algo que me da esperanza, tengo una vecina rusa, casada con un brasileño y que vive en Brasil hace algunos años; el Gobierno ruso entró en contacto con ella diciendo que a partir de octubre enviará la vacuna a todos los rusos en Brasil, el Gobierno ruso no haría esto si la vacuna no estuviera en estado avanzado", dijo el gobernador en una entrevista con la radio Bandeirantes.

Consultada por Sputnik, la Embajada de Rusia en Brasil no confirmó ni desmintió estas informaciones.

El Gobierno de Paraná llegó recientemente a un acuerdo inicial con el Fondo de Inversiones Directas de Rusia (dependiente del Gobierno) para testar y eventualmente producir en Brasil la vacuna Sputnik V, la primera registrada en el mundo contra la enfermedad respiratoria COVID-19, causada por el coronavirus.

Según el gobernador de Paraná, en caso de que las autoridades sanitarias brasileñas den su visto bueno y puedan comenzar los ensayos clínicos, la inmunización con esta vacuna podría empezar en el primer semestre de 2021.

El gobernador también rechazó las críticas a la vacuna desarrollada por Rusia y las atribuyó a intereses geopolíticos y económicos.

"Rusia tiene un historial de inteligencia muy grande y mucha ciencia en esa área de biotecnología, no se puede menospreciar, existe un juego geopolítico y económico; estamos hablando de billones para quien encuentre la vacuna lo más rápido posible", expresó.

Por el momento, las autoridades brasileñas autorizaron pruebas en Brasil de cuatro vacunas diferentes, aunque el Gobierno federal tan solo llegó a un acuerdo formal para fabricar en el país una de ellas, la impulsada por la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca.