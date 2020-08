"¿Por qué voy a hacer yo el verdugo para expresidentes?": AMLO insta en la consulta ciudadana

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que en caso de que se demuestre que expresidentes participaron en actos de corrupción se optará por realizar una consulta ciudadana para decidir si se les juzga, sin embargo, aclaró que es el partidario de "seguir adelante" porque no quiere que se piense que actúa por venganza.

"Yo no quiero que se vaya a pensar que me estoy vengando, que como me robaron la presidencia y estoy molesto,, porque no sólo fue a mí, fue a todo el pueblo. O que hayan impuesto las reformas estas energéticas, la Reforma Fiscal, la Reforma Laboral, las llamadas reformas estructurales, la Reforma Educativa, que por eso ahora a juzgarlos. No, no, ya le dije al expresidente [Felipe] Calderón que en lo que a mí corresponde ya lo perdoné por el fraude ", señaló.

En este sentido, López Obrador manifestó que antes de tomar cualquier decisión en relación a los vídeos en los que se exhiben presuntos sobornos a legisladores se debe informar al pueblo y conocer la información que proporcionó el exdirector de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya Austin ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Sobre el vídeo que se difundió el día 17 de agosto, expresó que"este vídeo que se dio a conocer es bastante fuerte, muestra la inmundicia del régimen de corrupción que imperaba, porque pues todo este dinero se utilizaba para comprar voluntades, conciencias, para comprar votos".

"Hay que ver si es el que entregaron y repito lo primero es información, toda la información, transparencia, investigar, llamar a declarar. También no culpar a diestra y siniestra, sino hacer una investigación seria. Le tengo mucha confianza al fiscal, Alejandro Getz Manero. Lo segundo es recuperar el dinero porque esto, aunque se ve bastante, es apenas una 'mirruña' de lo que se robaron", indicó el mandatario.

Por otro lado, advirtió que en caso de que presidentes de gobiernos pasados resulten involucrados con asuntos de corrupción, "se llenan los requisitos, se solicitan firmas para que los expresidentes sean juzgados, pero eso tiene que ser, ese es mi punto de vista, con una consulta ciudadana, tenemos que ser todos".

"Yo ya dije, yo estoy por el punto final, es decir, que se investigue, que se castigue a todos, pero que pensemos hacia adelante y que no haya venganza. Por eso lo de la consulta, porque no quiero que el conservadurismo hipócrita y corrupto señale que yo estoy vengándome, no es mi fuerte la venganza y además votaría en contra", apuntó.

No obstante, dijo que le gustaría que el caso Lozoya fuera considerado como un asunto de Estado y que la Fiscalía diera a conocer toda la información proporcionada por el exdirector de Pemex, con el fin de conocer la investigación completa.

También recordó los procesos judiciales contra expresidentes en la época de Porfirio Díaz y en la etapa posrrevolucionaria al decir que desde entonces se definió que iba a ser "sistema presidencialista" refiriendo las razones por las cuales no se puede juzgar a los expresidentes, a menos de que se realice una consulta ciudadana.

"¿Por qué voy a hacer yo el verdugo político? ¿Que no lo podemos resolver entre todos?", cuestionó indicando que no quiere ser verdugo de nadie. Por ello, subrayó que en caso de que se quiera juzgar a los exmandatarios vinculados con casos de corrupción se deberá hacer una consulta ciudadana.