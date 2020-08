Futura agencia espacial uruguaya intentaría conseguir capacitación de Rusia y EEUU

Ante la pregunta de qué tipo de vínculos tendría que tener la futura agencia con otras del mundo como las de Rusia y EEUU, García indicó que "no habría que descartar ninguna posibilidad, sobre todo las que nos puedan brindar aprendizaje, pasantías, capacitar a nuestra gente en ese sentido".

Agregó que en Uruguay no existe "una carrera de ingeniero aeroespacial", entonces cree que "sería muy importante a nivel académico, no se puede descartar ninguna colaboración, no solo EEUU y Rusia, sino Japón, China, están avanzando a pasos agigantados".

En julio pasado la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) creó la Comisión de Asuntos Espaciales, a iniciativa del comandante en jefe Luis De León, que comenzó a trabajar para, entre otras cosas, elaborar un proyecto de ley que permita conformar una agencia espacial nacional.

Para que comience a funcionar la agencia espacial primero hay que formular el proyecto de ley y que sea respaldado por el Parlamento, contó García a Sputnik.

Para armar el proyecto de ley, la FAU se reunirá primero con distintos organismos que tienen que ver con los asuntos espaciales en el país, indicó.