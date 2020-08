AMLO: "Vídeo de presuntos sobornos muestra inmundicia del régimen de corrupción"

"Este vídeo que se dio a conocer es bastante fuerte. Muestra la inmundicia del régimen de corrupción que imperaba, porque pues todo este dinero se utilizaba para comprar voluntades, conciencias, para comprar votos", comentó en relación con el audiovisual.

López Obrador aseveró que desconocía el contenido de este material, el cual fue difundido de manera clandestina en redes sociales, aunque se detectó por la mañana del 17 de agosto.

"Es algo raro. Lo subieron clandestinamente antier, supuestamente desde el domingo [16 de agosto] y nadie lo vio. Ayer en la mañana [17 de agosto] nadie sabía, y poco después sale el famoso vídeo. Si lo hubiesen colocado o instalado en la red el domingo, es raro que hasta el lunes se detectara. No lo había visto, no lo conocía", expuso.

El mandatario mexicano apuntó que la Fiscalía de la República (FGR) será la encargada de confirmar sí este vídeo es el mismo que entregó Emilio Lozoya, o se trata de otra prueba.

"Hay que ver si es el vídeo que entregó el señor Lozoya a la Fiscalía, si tiene cambios o es otro. Se está aceptando como válido porque ha habido reacciones.o es otro", resaltó.

Por otra parte, el presidente criticó que este vídeo se difundiera sólo en algunos medios, a diferencia de lo que se hizo con el audiovisual del caso René Bejarano. En 2004, un noticiero de Televisa publicó un vídeo donde se observa a Bejarano recibiendo un maletín lleno de dinero. En ese momento, era operador político de López Obrador, quien servía como jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

"Se ha difundido el vídeo, pero no mucho, porque los medios no le están dando la importancia que tiene. No es el vídeo de René Bejarano, eso se difundió, pero a nivel nacional e internacional y este veo que apenas en las redes sociales. Las grandes televisoras no tienen exposición […] ¿Por qué no buscas el vídeo? Vamos a pasarlo aquí, ayudamos a que se difunda para que vean cuánto dinero se recibían, maletas, esto no son portafolios, maletas", destacó.

La grabación mostrada durante la conferencia del presidente de México revela al exsecretario técnico de la Comisión de Administración del Senado, Rafael Caraveo, así como a Guillermo Gutiérrez, exsecretario privado del gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez —entonces senador por el Partido Acción Nacional (PAN)—, recibiendo 12 bolsas con 200.000 pesos cada una (poco más de 9.000 dólares).

En días pasados el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, denunció al expresidente Enrique Peña Nieto, así como al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, por su presunta participación en la autorización del pago de sobornos a legisladores, con el objetivo de asegurar su voto para aprobar la reforma energética en 2013.