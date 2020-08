Líder mapuche en huelga de hambre hace 103 días en Chile confirma inicio de huelga seca

"Debo entregar mi último mensaje a solo horas de iniciar una huelga seca, luchando por la libertad de todos los presos políticos mapuche y por los derechos y la dignidad del pueblo nación mapuche", señaló Córdova a través de un audio difundido públicamente por sus voceros.

Córdova sindicó específicamente a Piñera como el responsable de su eventual muerte, asegurando que: "aquel gobernante que no ha tenido la suficiente sabiduría para resolver los distintos conflictos sociales, que no ha estado a la altura, finalmente me matará".

Asimismo, el machi afirmó que no le cabe duda de que, en caso de fallecer, el pueblo mapuche "responderá duramente y firmemente, luchando por todos los presos políticos, por la devolución de nuestros territorios ancestrales, por los antiguos y recientes caídos en manos del Estado chileno y por la dignidad de nuestro pueblo, y para eso estoy dispuesto a dar la vida".

Córdova, preso desde 2014 por un incendio con resultado de muerte, cumplió 103 días en huelga de hambre pidiendo que el Estado de Chile respete los acuerdos internacionales en materia indígena y le permita cumplir su condena en su comunidad, para poder participar de los rituales de su pueblo.

Otros 27 presos de origen mapuche también se encuentran realizando la misma medida de presión en favor de su causa, pero Córdova es quien está en peor estado de salud, por lo que fue trasladado a un hospital de La Araucanía (sur), donde se niega a recibir alimentos.