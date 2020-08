Las muertes por COVID-19 tienen nombre en Chile y están bordados

El arte siempre ha sido un poderoso medio de crítica y resistencia social. Y el arte textil fue en la dictadura chilena (1973–1990) una poderosa manifestación de protesta donde se representaba la pobreza, la represión y la lucha contra el régimen. Textiles realizados por mujeres de barrios marginales, prisioneras políticas y familiares de detenidos desaparecidos.

Hoy tras la revuelta social y en medio de la pandemia vuelve a ser un instrumento de denuncia, reivindicación y memoria. Y que se revela a partir del proyecto "Para remendar el dolor".

© Foto : Gentileza proyecto "Para remendar el dolor" Arte textil del proyecto "Para remendar el dolor"

"Esta iniciativa busca transmitir que nos preocupamos, que no olvidamos a las personas que se fueron, que se fueron solas, que quizás no se despidieron de todos los que querían. Cuánta gente quería seguir viviendo y no pudo, y también que no podemos dejarlos, a todas estas personas como una cifra", señala a Sputnik Stefania Daroch Baltra, artista visual de la Universidad de Chile, y una de las gestoras del proyecto.

Fue el contexto social y la vivencia personal lo que inspiró a Stefanía, a concebir la idea. "Surge a partir del fallecimiento de mi padre, él tenía cáncer y le dio COVID, así es que la verdad no pudo resistirlo, su cuerpo no pudo hacer las defensas para soportar el virus".

Vivir la dura experiencia en el hospital, compartir el dolor de los familiares queriendo ver a sus enfermos, le permitió desde su mirada artística, empatizar con la pérdida, con el forzado encierro del duelo.

Además la falta de ceremonias y de los correspondientes ciclos de cierre, que en muchos casos aún no han finalizado, le hizo darse cuenta que "era necesario hacer algo por la memoria de las personas".

Bordar para reparar personal y socialmente

© Foto : Gentileza proyecto "Para remendar el dolor" Stefanía Daroch Baltra, gestora del proyecto "Para remendar el dolor"

A partir de esa premisa, y sumando a otros convocantes como Francisca Palma, periodista de la Universidad de Chile, comenzó el llamado abierto para que colectivos textiles, artistas y personas formaran parte de la convocatoria nacional para que, a través del bordado, se pudiera reparar el vacío producido por los fallecimientos, sobre todo cuando una gran mayoría de los familiares no se pudo despedir.

"Lo simbólico de bordar, está en la labor de suturar, suturar una herida, o volver a coser una prenda que abriga", explica Stefanía.

Para los organizadores del proyecto el objetivo principal tiene que ver con la memoria de estas personas fallecidas, pero también es una política esta acción. "Tiene que ver con una crítica a cómo se ha hecho, cómo se ha manejado esta enfermedad en el país y a lo que nos hemos visto sujetos, o sea la economía ha sido lo relevante y eso ha jugado en contra de la vida de las personas", declara la artista.

© Foto : Gentileza proyecto "Para remendar el dolor" Covocatoria "Para remendar el dolor"

Hasta hoy se han sumado 70 bordadoras y bordadores. Los nombres que han sido entregados por los familiares también suman 70. Un aspecto que destacan los organizadores que varios de los familiares han entregado los nombres de sus seres queridos son los que están bordando.

Arte textil del proyecto "Para remendar el dolor" © Foto : Gentileza proyecto "Para remendar el dolor"

Arte textil del proyecto "Para remendar el dolor" © Foto : Gentileza proyecto "Para remendar el dolor"

Arte textil del proyecto "Para remendar el dolor" © Foto : Gentileza proyecto "Para remendar el dolor" 1 / 3 © Foto : Gentileza proyecto "Para remendar el dolor" Arte textil del proyecto "Para remendar el dolor"

La idea es sumar la mayor cantidad de nombres, los que se pueden enviar en detalle al correo electrónico del proyecto, y que se bordan en pequeños recuadros que se irán uniendo en una gran obra textil.

"Buscamos, poder acompañar a las personas, darles un poco de apoyo con esto, que con sus manos puedan sentirse que están haciendo algo por las personas que se fueron y luego cuando unamos todo esto en estos lienzos que van a ser un memorial, digamos que podamos un poco como honrar a las personas, y tener otro tipo de ceremonia para ellos, porque mucho no pudieron ni siquiera asistir a los funerales de sus seres queridos".