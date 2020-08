¿Por qué "obligar a usar cubrebocas genera riesgo de violación de derechos", según México?

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, Hugo López-Gatell, indicó que el Gobierno no ha implementado el uso obligatorio del cubrebocas porque se tiene la convicción de no promover acciones que podrían resultar en abusos y violaciones a los derechos humanos de la población.

"Las medidas de control epidémico para SARS-CoV-2, para la epidemia de COVID que el Gobierno de México dispuso, fueron cuidadosamente analizadas para que, al tiempo que fueran útiles —ya sea por su carácter masivo, ya sea por su carácter instrumental dirigido, como la contención de la que hablamos ayer—, al tiempo que lo lográramos se cuidaran el respeto a los derechos humanos", expuso.

López-Gatell recordó el caso de Giovanni López, quien murió en junio tras ser sometido por policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, con la excusa de que no portaba cubrebocas en la vía pública.

"Todas las medidas se deben hacer con estricto apego al respeto de los derechos humanos. Ya vivimos una situación en un estado en particular, donde hubo un operativo local que llevó a una muy lamentable, como lo son todas, defunción de una persona por un abuso en la fuerza pública, invocando que no se había cumplido una disposición legal, local, del uso de cubrebocas", comentó.

El funcionario destacó que, contrario a lo que algunos han acusado, el Gobierno ha asumido el compromiso de resguardar la salud y seguridad de todos los mexicanos a fin de conseguir que no padezcan más abusos, particularmente ante la situación de violencia que se vive en el país.

Asimismo, López-Gatell mencionó que obligar a utilizar cubrebocas no es necesario porque se trata de una herramienta que funciona como auxiliar para no contagiar a otras personas cuando se está en espacios cerrados y, por ende, no es más efectivo que acciones como el distanciamiento social.