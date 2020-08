Fallo histórico en la Argentina: Natalia Denegri le gana un juicio a Google

Denegri había iniciado una acción judicial contra Google para que desvincule en su buscador su nombre con el caso Coppola al que estuvo asociada hace 20 años.

La Cámara Nacional en lo Civil confirmó que en su caso se aplica el derecho al olvido, que le permitirá solicitar que Google quite todos los resultados de búsqueda que remitan a su pasado mediático.

Para el derecho argentino este fallo es histórico y sentará un precedente en la jurisprudencia, ya que es la primera vez que se aplica el derecho al olvido en el país, indicó el abogado de la conductora, Martín Leguizamón.

El fallo la reconoció como "víctima de una maniobra delictiva".

Los vídeos, que ya tienen más de 20 años de antigüedad, "exhiben escenas cuya oportuna relevancia estuvo claramente vinculada más con lo grotesco que con lo informativo" y por ello "carecen de interés periodístico y no hacen al interés general que pudo revestir el caso Coppola sino, más bien, a la parafernalia de contenidos excéntricos de nulo valor cultural o informativo, que cobraron notoriedad más por el culto al rating de ciertos programas, que por el interés social que podían despertar", se afirma en el fallo.

Sin embargo, los enlaces con contenido meramente informativo donde se menciona Denegri no se desindexarán, según el fallo que reconoció que la mujer "fue víctima de una maniobra delictiva, ya que le 'plantaron' droga en su departamento".

Natalia Denegri, que ahora radica en Miami, al conocer el fallo manifestó toda su alegría y destacó que su fin siempre fue el de lograr justicia.

"La verdad que estoy muy emocionada con el fallo de los jueces de la sala H de la Cámara Nacional en lo Civil porque reconocieron el derecho al honor y la privacidad y dejaron bien en claro que yo fui una víctima de un proceso judicial armado en el que me implantaron pruebas, me privaron ilegalmente de mi libertad y se violaron mis derechos cuando solo tenía 17 años", declaró.

"Yo no reniego de mi pasado, un pasado de ingenuidad en el que me rodeé de gente que me terminó perjudicando", señaló, al agregar que le parece injusto que a más de 20 años de los hechos, se repitan vídeos o imágenes y se difunda información falsa sobre su persona.

"¿Sino cómo se explica que después de más de 20 años se siga hablando del tema? Lo que pretendo con esta demanda no es prohibirle a nadie que diga y haga lo que quiera, pero que Google no lo indexe porque no tiene carácter informativo de ningún tipo, sino que se hace por morbosidad y para molestar. He sufrido en silencio muchas cosas, cosas que la gente ni se imagina, y espero que con esto se termine esta etapa que ya fue", concluyó.

Denegri había demandado a Google de la misma manera que lo hace en la actualidad la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández.