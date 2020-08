Canciller de Venezuela evalúa qué enviados del exterior acompañarán las parlamentarias

"Canciller Jorge Arreaza se reunió con rectores del Consejo Nacional Electoral en vísperas de las elecciones del próximo 6 de diciembre, a fin de intercambiar experiencias en la organización e implementación de los programas de acompañamiento electoral internacional", indicó la Cancillería en un comunicado publicado en página web.

La rectora principal del órgano electoral, Indira Alfonzo, dijo que hasta el momento han invitado a expertos electorales y a altas personalidades políticas.

"Estamos activados porque es tiempo de elegir y de recibir a todos los que quieran compartir con nosotros esta fiesta democrática", apuntó Alfonzo.

Hasta el momento, el CNE y la cancillería no se han pronunciado respecto a las recientes declaraciones de la Unión Europea en las que afirmó que no enviará acompañantes a las elecciones venezolanas, alegando que no hay condiciones para celebrar comicios.

El Gobierno de Venezuela ha asegurado que nada evitará que se celebren las parlamentarias para elegir a los diputados de acuerdo a lo establecido en la Constitución.