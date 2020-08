Cártel de Sinaloa llega a Asia con sus empresas farmacéuticas y cerveceras

La investigación surge a partir de que la Armada mexicana decomisó en agosto de 2019 en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, un cargamento de fentanilo, enviado desde Shanghái y con destino a una compañía en Culiacán, Sinaloa, el cual se ocultaba en 954 costales con un peso aproximado de 23,3 kilogramos.

