Volvería a saludar a mamá de 'El Chapo', asevera AMLO tras crítica de Calderón

"Ayer se enojó Calderón conmigo […] que porque saludé a la mamá de Guzmán Loera. Pues la volvería a saludar si la encuentro a la señora, ahora no de mano porque no puedo, pero ¿por qué no voy a saludar a una anciana?", justificó.

En su conferencia del 11 de agosto, López Obrador pidió a Calderón Hinojosa que dé a conocer todo lo que sabe sobre Genaro García Luna, quien fue su secretario de Seguridad Pública y actualmente se encuentra detenido en Estados Unidos por sus presuntos nexos con el cártel de Sinaloa.

"Que él nos diga todo lo que sabe sobre García Luna, porque fue su secretario de Seguridad Pública. Mucha gente no lo sabe, porque también estas cosas no se difundan mucho, los medios convencionales que están enojados por los cambios y siguen defendiendo al antiguo régimen de corrupción guardan silencio cómplice, entonces hay que estar recordando", mencionó.

El 10 de agosto, Calderón criticó el saludo entre López Obrador y Loera Pérez, quienes se encontraron en marzo durante la visita del mandatario mexicano a Badiraguato, Sinaloa, tierra natal de El Chapo Guzmán.

"Me podrán criticar muchas cosas, habrá quien incluso esté en desacuerdo con esa actitud y estrategia [para combatir al narcotráfico], pero no soy el presidente que anda saludando a la mamá de El Chapo", señaló en entrevista con Radio Fórmula.

Calderón también reprobó que López Obrador decidiera liberar a Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo, después de capturarlo en un operativo realizado en octubre de 2019 en la capital sinaloense, Culiacán.

Al respecto, el presidente defendió que esa decisión se tomó porque estaba en riesgo la vida de cientos de personas.

"Yo tomé la decisión porque no quise que se perdiera la vida cientos de personas, eso lo asumo", afirmó.