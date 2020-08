"Me casé contigo pa' mí, no pa' que andes enseñando": senador mexicano indigna las redes

El senador de Movimiento Ciudadano Samuel García recibió una serie de críticas por parte de internautas que se indignaron luego de que le dijera públicamente a su esposa, Mariana Rodríguez, que "enseñaba mucha pierna".

“Samuel” y “Mariana”:

Por este video. pic.twitter.com/ABaYpZ4x35 — ¿Por qué es Tendencia? (@porkestendencia) August 10, 2020

Durante una transmisión en vivo en Instagram, el senador le indicó a Rodríguez, quien es una influencer, que subiera la cámara para que "no enseñara" la pierna. La discusión entre ambos continuó hasta que ella finalmente bajó la pierna. "Pues me casé contigo pa' mí, no pa' que andes enseñando", respondió García.

En respuesta, decenas de internautas lanzaron la etiqueta #YoEnseñoLoQueQuiera, con la cual las usuarias recordaron el derecho de las mujeres a decidir sobre ellas mismas. De este modo, una vez más, se exhibe el machismo que prima en diversas esferas de la sociedad mexicana.

Algunas de las tuiteras que se manifestaron dijeron que eran libres de mostrar lo que quieran y muchas de ellas subieron fotos a Twitter en las que mostraban las rodillas para oponerse al punto que desató la controversia.

"No queremos políticos machistas ni misóginos. Esos son los verdaderamente cancelados, #SamuelGarcia", escribió Daniela Arias.

Baja la cámara, Mariana.#YoEnseñoLoQueQuiera y estar casada/en relación no cambia la autonomía que tengo sobre mi cuerpo. Nadie más decide qué muestro, cuándo ni cómo.



No queremos políticos machistas ni misóginos. Esos son los verdaderamente cancelados, #SamuelGarcia pic.twitter.com/USA4PbDJav — Daniela Arias 💚 (@darias_sanchez) August 10, 2020

Samuel García diciéndole a Mariana que baje la pierna porque se casó con ella “para él” como si las mujeres fuéramos propiedad #YoEnseñoLoQueQuiera #MiraSamuel #SamuelGarcia pic.twitter.com/Fb9nMybTTq — Pecas León (@MarianaLaion) August 10, 2020

El machismo: una discusión política

La violencia machista es uno de los principales problemas que aquejan a México, por lo que, cada día diversos colectivos de mujeres luchan por erradicar todo tipo de expresión contra las mujeres. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), unas 10 mujeres son asesinadas diariamente en el país.

Por ello, algunos personajes públicos también se pronunciaron en contra de las expresiones del senador, dado que este tipo de enunciados que parecen inofensivos también construyen la forma en la que concebimos el mundo.

"Eso es lo que hay que atacar, palabras y acciones que, aunque parezcan sutiles, reafirman los roles de género que se han venido repitiendo generación tras generación y que lo único que causan es dolor, daño y más violencia", manifestó Alessandra Rojo de la Vega, diputada del Partido Verde.

Ataquemos el que se nos siga viendo cómo pertenencias.



Palabras, actos, bromas que aunque sean “sutiles” reafirman los roles de género que tanto lastiman a nuestra sociedad.



Menos discursos y más acción. #YoEnseñoLoQueQuiera pic.twitter.com/S7jU0Jog3x — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) August 10, 2020

Por su parte, Samuel García se disculpó públicamente con su esposa por su actitud en la transmisión de Instagram del día 9 de agosto. "Ya me disculpé con Mariana y agradezco que me señalen este tipo de actitudes. No son correctas y tienen que parar", escribió en su cuenta de Twitter.

De acuerdo @AlvarezMaynez, las bromas machistas son una mala costumbre que tenemos muchos hombres y que nos tenemos que quitar. Ya me disculpé con Mariana y agradezco que me señalen este tipo de actitudes. No son correctas y tienen que parar. https://t.co/QJrrhIVMMY — Samuel García (@samuel_garcias) August 10, 2020

Sin embargo, las internautas continúan manifestándose a través de Twitter para señalar las contradicciones de algunos políticos que dicen defender la igualdad pero que continúan repitiendo actitudes machistas.

Al respecto, Rojo de la Vega expresó a través de sus redes sociales que "ya basta solo de discursos y de opiniones, cambiemos realmente nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar, para que así acabemos realmente con la violencia de género".