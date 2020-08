"No coman ansias, que ya viene la revocación del mandato": AMLO responde a las protestas

Durante la conferencia de este lunes, el 10 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que vio desde las oficinas de Palacio Nacional —donde reside el Ejecutivo—, la manifestación que realizó en su contra el Frente Nacional Anti-AMLO (FRENAAA) en el Zócalo.

"Aquí viene al pueblo a demandar justicia y también vienen opositores, ayer estuvieron los de un grupo que hacen manifestaciones en automóviles, hasta se subieron a la plancha del Zócalo con sus carros, y están pidiendo que yo me vaya. Nada más les mando a decir que no coman ansias, que ya viene la revocación del mandato", comentó.

"Ahora ayer, les digo porque salí a ver por la ventana cuántos estaban protestando porque no me voy a quedar con la información que me dan. Fui, salí a la ventana y lo que vi son los medios, y seguramente desde ayer pasó en todos los medios. Y no exagero, eh, no pasaban de 100", expresó.

El zócalo capitalino, lleno pero de lástima con los de Frenaa pic.twitter.com/iAw3XA0XC9 — Alex de Tj (@Alex1Rosy) August 9, 2020

Asimismo, recordó que cuando el fue opositor de los gobiernos pasados, las manifestaciones eran multitudinarias pero no salía en las noticias; por lo que, hizo referencia a los medios que dan cobertura a las protestas de FRENAAA.

Esto, luego de que el Frente Anti-AMLO realizara una serie de manifestaciones en las principales plazas públicas del país para exigir la renuncia de López Obrador por las más de 50.000 muertes que ha ocasionado el COVID-19 en México.

Sobre este punto, López Obrador señaló que la oposición "en vez de actuar de manera solidaria, quisieran que nos fuera mal, ahí ven al Reforma, diario, o a El Universal, tantos muertos, contando todos los fallecidos, es como su nota principal".

Por otro lado, expresó que la preocupación de la oposición respecto a que "si le va bien al presidente, le va bien a México, nos va bien a todos, eso es puro choro mareador, están molestos porque antes eran los que mandaban y ahora están con la doble moral".

En un vídeo que comenzó a circular el 7 de mayo Pedro Luis Martín Bringas, accionista de la cadena de tiendas de autoservicio Soriana, se presentó como líder del Frente Nacional Anti-AMLO, un movimiento que pretende conseguir la renuncia del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Dentro del mensaje, Martín Bringas afirmó que FRENAAA integra a personas de todos los partidos políticos, clases sociales, empresarios y sectores del país.

Según Expansión, FRENAAA fue impulsado en primera instancia por el activista Gilberto Lozano, fundador del Congreso Nacional Ciudadano y opositor al Gobierno de López Obrador.