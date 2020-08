Camioneros chilenos protestan en reclamo de más seguridad ante violencia en el sur

"Somos 40 camioneros movilizados, manifestando nuestro descontento al no obtener una respuesta del Gobierno frente a la problemática que se vive en la región", señaló el secretario de la Asociación de Dueños de Camiones de Temuco (sur), Yuri Sobarzo, en entrevista con Radio Biobío.

Esta manifestación es parte de un amplio despliegue comunicacional de los camioneros en distinta regiones del país para pedir un alto a la violencia.

Los camioneros han advertido que si el Gobierno no les entrega una solución rápida en el tema de seguridad analizarán la opción de un paro nacional.

El presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga Terrestre de Chile, Sergio Pérez, afirmó en entrevista con Radio Agricultura que "si los antisistémicos y terroristas no entienden que no pueden seguir destruyendo el país, esto va a terminar en un paro nacional, y no solo los camioneros, sino que también los buses y los multigremios productivos".

En el sur de Chile, en particular en las regiones de La Araucanía y Biobío, se vienen produciendo ataques incendiarios hace varios años.

Estos afectan principalmente a camiones, iglesias y maquinaria forestal, y son atribuidos por algunos a las causas de reivindicación territorial del pueblo mapuche, pero esto no ha sido confirmado por la justicia.