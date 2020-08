Brasil supera los 100.000 muertos y los tres millones de casos de COVID-19

En su última actualización de los datos oficiales, la tarde de este sábado, el ministerio informó de 905 nuevas muertes registradas en las últimas 24 horas, lo que eleva a 100.477 el número de fallecidos en Brasil desde el inicio de la pandemia.

El número de casos confirmados de la enfermedad se sitúa en 3.012.412, después de que este sábado se registraran 49.970 nuevos contagios.

El estado de Sao Paulo (sureste) sigue siendo el más afectado por la pandemia, con 25.016 muertes y 621.731 personas infectadas.

No obstante, en esta región, la primera donde se detectaron casos de COVID-19, la expansión del virus ya entró en una fase de estabilidad, igual que en la mayoría de regiones del país.

En la actualidad, los estados en peor situación son Río Grande do Norte (donde las muertes aumentaron un 77 por ciento respecto a las dos últimas semanas), Minas Gerais (sureste), Mato Grosso do Sul (centro-oeste), Santa Catarina (sur) y Río Grande do Sul (sur).

La llegada de Brasil a los 100.000 muertos provocó una amplia repercusión en el ámbito político; el presidente del Senado, Davi Alcolumbre, por ejemplo, decretó luto oficial de cuatro días en el Congreso Nacional.

El presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, clasificó la cifra como "absurda" y afirmó que el país no puede tratar con naturalidad esos números.

El presidente del Tribunal Supremo federal, Antonio Dias Toffoli, expresó su solidaridad a los familiares de las víctimas y decretó tres días de luto oficial en la máxima corte del país.

La mayoría de partidos de la oposición y movimientos sociales criticaron duramente al presidente Jair Bolsonaro, al entender que el Gobierno podría haber evitado muchas muertes con una mejor gestión de la crisis sanitaria.

Desde el principio de la pandemia, el presidente minimizó la gravedad de la enfermedad en varias ocasiones y se mostró contrario a las medidas de aislamiento social que recomendaban las autoridades sanitarias.