Detención de 'El Marro': por qué atrapar al líder de Santa Rosa de Lima no afecta el cártel

Tras su detención, el presunto criminal fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad del Altiplano, donde será puesto a disposición de un juez federal por los delitos de delincuencia organizada, secuestro y lavado de dinero.

Expertos consultados por Sputnik apuntaron que, si bien esta detención es un hecho que puede amenazar la fortaleza del cártel Santa Rosa de Lima, existen muchos temas pendientes que pueden afectar en última instancia a la situación de violencia que se vive en Guanajuato.

Juan Carlos Montero, profesor e investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), indicó que la importancia dada a la captura de José Antonio Yépez tiene, pues la organización del cártel Santa Rosa de Lima se mantiene incólume a pesar de su captura.

"Esta es una captura que no impacta en la organización criminal, porque no va a contribuir realmente a reducir la violencia ni la delincuencia y, en cambio, contribuye a ganar titulares en los medios de comunicación. La fuerza que tiene El Marro es una fuerza que mantiene su familia. No es exclusiva de El Marro, es de su familia. Entonces, su captura es más un evento simbólico que real", comentó.

Las Fuerzas Armadas consideran que tanto el padre como uno de los hermanos de José Antonio Yépez podrían asumir el liderazgo del cártel Santa Rosa de Lima y continuar con la guerra que esta organización declaró al cártel Jalisco Nueva Generación en 2017.

No obstante, Francisco Jiménez Reynoso, profesor e investigador de la Universidad de Guadalajara, expuso que existe la posibilidad de que surja un liderazgo alternativo dentro del cártel que puede continuar con las rivalidades declaradas por José Antonio Yépez, o bien, establecer alianzas con otras organizaciones como el cártel de Sinaloa. En todo caso, consideró que la captura de El Marro es una acción que restablece la imagen del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en materia de seguridad pública.

"Es una captura sumamente importante, porque después del fracaso rotundo que vivió la administración federal con el intento de captura de Ovidio Guzmán en Sinaloa, este es un golpe que cuajan, en el que emplean inteligencia, contrainteligencia y adecuadamente la tecnología que se tiene al alcance y que, en virtud de ello, funciona al 100% la captura", consideró.

Jiménez Reynoso también resaltó que la captura se relaciona directamente con una de las metas que se impuso López Obrador a su llegada al poder.

"Definitivamente va ligada esta captura con una de las metas que se fijó el Gobierno federal: el combate al robo de combustible, porque eran impresionantes las cantidades de hidrocarburo que se robaban en México. Fue con lo que empezó de manera espectacular, prácticamente como empiezan todos los presidentes de México, dando un golpe a las mafias que controlan Petróleos Mexicanos (Pemex) o el sindicato de hidrocarburos", recordó.

Juan Carlos Montero también se refirió al rol que las autoridades han atribuido a El Marro como principal líder del robo de hidrocarburos (huachicol) en la zona centro de México. Desde su perspectiva, la diversificación que ha alcanzado este crimen requiere de otras estrategias para lograr su erradicación.

"El huachicol se ha convertido en un delito que no se puede asociar solamente a una persona u organización, sino que tiene un componente comunitario muy fuerte. Hasta que no se trabaje con estos serios y largos problemas, realmente no se va a reducir significativamente el huachicol como delito", expresó.

Asimismo, el profesor e investigador del ITESM indicó que el problema de violencia que afecta a Guanajuato va más allá de José Antonio Yépez.

"Creo que el control sobre el territorio se mantiene, porque el Gobierno no desmanteló a esa estructura [del cártel Santa Rosa de Lima]. Lo que se tiene que resolver ahora es quién asume el liderazgo de la organización, ese es el tema que estamos observando todos hoy. Creo que esta captura se está utilizando para tratar de decir que la estrategia está funcionando. Sin embargo, como el propio presidente en varias ocasiones mencionó, el atrapar líderes no sirve si no se desmantela la estructura", apuntó.

Al respecto, Francisco Jiménez Reynoso señaló que la coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal es clave, pues la captura del líder del cártel Santa Rosa de Lima deja muchas posibilidades abiertas para que la situación de violencia en Guanajuato se incremente o comience a reducirse.

"Puede pasar que, si surge otro líder dentro de las filas de El Marro, las cosas pueden seguir igual o empeorar en un momento dado. Eso es el peor de los escenarios, pero también puede darse otro escenario, más positivo para los ciudadanos de Guanajuato, en el que, al descabezar al líder de esta banda criminal vaya retornando gradualmente la paz, la tranquilidad y la armonía al estado", mencionó.