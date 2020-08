AMLO: "Ya se terminó eso de que se protegía a un grupo criminal como sucedía con Calderón"

La historia de Sinaloa como uno de los estados más violentos del país parece haber quedado atrás, pues según el presidente Andrés Manuel López Obrador, "las cosas ya se tranquilizaron" y no hay que preocuparse.

Durante su paso por Culiacán, el madatario expresó que "si nos atenemos a los datos, está Sinaloa entre los estados con menos inseguridad y con menos violencia en el país". Por lo que, indicó que "la estigmatización de Sinaloa de ser un estado de mucha inseguridad y violencia, pues no corresponde a la realidad".

"Ya se terminó eso de que se protegía a un grupo para perseguir a otros, eso es lo que tiene en la cárcel al que fue secretario de seguridad con Felipe Calderón [Genaro García Luna] para hablar en plata, con claridad. Entonces, eso ya no, se aplica la ley por parejo, se tiene una nueva estrategia que consiste fundamentalmente en atender las causas que originan la inseguridad y la violencia: atender al pueblo, que no haya pobreza, que los jóvenes no sean abandonados", subrayó.

También destacó el papel de Sinaloa en la producción agrícola del país, por el papel que ha jugado en el abastecimiento de alimentos durante la pandemia. "Este es un pueblo muy trabajador, este es el granero de México, es donde se producen los alimentos para el país", dijo.

Además, señaló que la estrategia del Gobierno en el plano económico "ha consistido en ayudar a la gente de abajo hacia arriba, procurando que se inyecten recursos a los más necesitados, a los más pobres".

En tanto, indicó que la estrategia para bajar los índices de inseguridad en el estado continúa su paso; por lo que, informó que existen más de 200.000 benefiiciarios de los programas sociales dirigidos a jóvenes y niños. Solo en Sinaloa hay 8.000 jóvenes como aprendices de actividades laborales, 9.576 jóvenes con becas para estudios universitarios, 126.478 jóvenes con becas para estudios de bachillerato y 68.162 niños con becas para el nivel básico.

"Han habido enfrentamientos, aquí en este municipio de Culiacán, entre dos grupos, pero ya se tranquilizaron las cosas y sí tenemos presencia de la Guardia Nacional. Hoy en la mañana en la reunión de seguridad hablamos de eso que, entre otras cuestiones, entre otros factores, el que haya presencia permanente en esos sitios en donde se dieron los enfrentamientos ha ayudado mucho y ya no hemos tenido más problemas. (…) Puedo decir que está tranquilo actualmente el estado y ahí están los resultados. Vamos a seguir, desde luego, atendiendo a la gente, garantizando la paz y la tranquilidad", manifestó.

En consecuencia, aseguró que "no tenemos que preocuparnos, no hay que temer, porque la gente siempre va a tener siempre recursos, sus ingresos, para su alimentación. No va a haber hambre, que eso es muy importante".

Sin embargo, cabe recordar que durante el año pasado Culiacán se convirtió en foco de atención de la estrategia de seguridad del Gobierno de López Obrador, cuando el 17 de octubre Ovidio Guzmán fue capturado y liberado por las fuerzas federales. Todo en un mismo día: la detención, la toma de la ciudad por fuerzas del crimen organizado y la liberación.