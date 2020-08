Venezolanos muestran satisfacción por apertura del primer supermercado iraní

"He conseguido muchos artículos, productos para el hogar a buen precio y bonitos, siempre hace falta aquí, porque dicen que estamos en pobreza, que no tenemos comida en los supermercados, pero no mandan una cadena Walmart (de EEUU) o Carrefour (francesa). Me parece muy bien esta alianza con Irán, porque las alianzas con todos los países deben existir", dijo a esta agencia Belkys de Prado de 40 años, que trabaja en albergue de niños sin hogar.

Para ingresar en el supermercado Megasis la gente debe llevar tapabocas y pasar por un módulo de desinfección de hipoclorito de calcio, como medida de prevención ante la pandemia por COVID-19.

Durante el recorrido de Sputnik, el establecimiento había un gran número de personas que de forma curiosa observaban los productos cuya etiqueta decía "hecho en Irán".

Algunos usuarios destacaron que los productos de la cesta básica estaban a un precio inferior al de otros comercios.

"Me gusta, me parece que hay variedad, conociendo productos, me parece bien el intercambio, solo que aún hay muchos precios que no están publicados y bueno, hay cosas que no se adaptan a mis ingresos, aunque estén más baratas que en otros lados", expuso Lesli Viloria, una contadora de 36 años.

En el establecimiento, ahora iraní, se encontraba anteriormente un supermercado estatal llamado Bicentenario, tras la nacionalización del Hipermercado Éxito, perteneciente al grupo francés Casino.

Para Juan Noble, un jubilado de 68 años, el nuevo supermercado es una nueva opción, pero consideró inapropiado que la descripción de los productores iraníes esté en persa y que los precios no tengan el impuesto.

"Bueno, algunos productos no sé qué contienen exactamente, creo que deberían ponerle la etiqueta en español, también me fijé que en letras pequeñas dice precios sin iva y eso está mal, me parece como oferta engañosa, además, que uno no tiene la costumbre de que le pongan todos los precios en dólares, hasta de las verduras, y yo no sé cuánto es eso en bolívares (moneda local)", expresó.

El establecimiento, tal como lo indicaron las autoridades venezolanas el día de su inauguración, el pasado 30 de julio, cuenta también con varios productos nacionales.

De acuerdo con la vicepresidenta Delcy Rodríguez el Megasis surgió de una alianza entre empresarios venezolanos e iraníes.