Dirigente opositor venezolano: llamados a abstención en elecciones no tienen éxito

"Ese comunicado vuelve a plantear una ruta sin destino, vuelve a plantear la nada, donde jamás ha tenido éxito ni la oposición ni la población venezolana frente a este Gobierno, el llamado a la abstención que alguien me diga cuándo ha salido victoriosa la oposición frente al Gobierno llamando a la abstención", señaló Falcón en declaraciones ofrecidas al circuito venezolano Unión Radio.

El 3 de agosto, 27 partidos políticos de oposición anunciaron que no participarán en los comicios legislativos de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral).

Los adversarios del presidente Nicolás Maduro indicaron en el texto que se trata de un "fraude electoral" y llamaron a la comunidad internacional a rechazar ese proceso.

Falcón consideró que muchos de esos partidos que llaman a no votar "son ficticios o no están activados, de allí yo estoy seguro que el 65% de esos supuestos partidos no existen".

El dirigente de Avanzada Progresista forma parte de un grupo de partidos que se han mantenido en diálogo con el Gobierno y que respaldan la participación en los comicios alegando que tienen la capacidad de ganar espacios.

"Nosotros somos la oposición democrática, la que tercamente apostamos a la salida electoral pacifica democrática y constitucional porque esa es la política, la política es compromiso, es diferencia, es debate y es voto", expuso.

El político instó a quienes han llamado al abstención en los últimos procesos electorales a que rindan cuentas ante la población, y expliquen qué resultados ha dado ese camino.

Desde finales de 2017, cuando se convocaron las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, una parte de la oposición venezolana se ha negado a participar en los comicios e incluso estuvo ausente en las elecciones presidenciales de 2018, alegando su desconfianza en el Consejo Nacional Electoral.