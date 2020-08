Presidente de Chile realiza Cuenta Pública y anuncia llegada del 5G al país

"Quiero informar a todos mis compatriotas que mañana (sábado) iniciaremos el proceso para incorporar a Chile a la tecnología 5G", señaló el mandatario en el discurso presidencial desde el Congreso en la ciudad de Valparaíso (centro).

Piñera explicó que la medida significará una inversión estimada de 3.000 millones de dólares en los próximos cinco años, permitiráy tendrá 100 veces más capacidad que la actual red 4G.

"Esto va a significar que Chile alcanzará un liderazgo en el continente, dando un gran salto adelante en la integración plena del país a la sociedad digital", dijo.

Durante el discurso, Piñera también hizo una autocrítica por la labor del Gobierno durante la pandemia del nuevo coronavirus (causante de la enfermedad COVID-19), y ofreció disculpas.

"Algunos dicen que la ayuda del Gobierno a las familias afectadas no ha sido suficiente o no ha llegado a tiempo, y en cierta medida tienen razón, pido disculpas a los afectados, pero puedo asegurarles que nos hemos esforzado al máximo desde el comienzo y no hemos descansado ni un solo día", agregó.

Por último, hizo un homenaje a todos los médicos, enfermeros y el personal de la salud que ha enfrentado el COVID-19, para quienes pidió un aplauso de las autoridades presentes en el salón.

A finales de 2019, China informó de un brote de neumonía en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei (sudeste), causado por una nueva cepa de coronavirus llamada SARS-CoV-2.

En Chile se han registrado 355.667 personas contagiadas con COVID-19, de las cuales 9.457 han fallecido.