AMLO: "Me pondré cubrebocas cuando no haya corrupción"

"Estaba yo viendo ayer, no sé si sea cierto, que los del PAN ya presentaron una denuncia porque quieren que yo me ponga cubreboca. Me voy a poner un tapaboca, ¿saben cuándo? cuando no haya corrupción, ya entonces me pongo tapaboca", afirmó.

Carlos Castaños Valenzuela, vocero del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, comentó el 30 de julio que los diputados de ese partido interpondrán un amparo "para obligar al presidente de la república a usar cubrebocas".

Valenzuela expuso que López Obrador es una imagen reconocible y de suma importancia para la población. Dada "su relevancia como figura pública", el legislador consideró que el mandatario mexicano está obligado a usar el insumo médico.

"Hasta su secretario de Hacienda subrayó la importancia de usar el cubrebocas para acelerar la reactivación económica. La ciencia lo comprueba, aunque a él le digan que no. Si ya lo utilizó durante su visita a Washington ¿por qué se niega a utilizarlo aquí?", cuestionó.

La falta de uso del cubrebocas por parte del mandatario ha sido recurrente en las conferencias del presidente, así como en las comparecencias del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

Al respecto, el funcionario ha señalado en diversas ocasiones que el uso de cubrebocas no es útil por sí mismo, pues solo es una medida sanitaria auxiliar, similar al lavado de manos.

"Se recomienda el uso de cubrebocas particularmente en los espacios cerrados en los que es difícil mantener la sana distancia como una medida complementaria de las demás", explicó López-Gatell el 29 de julio.

Por su parte, López Obrador resaltó el 24 de julio que no está demostrado científicamente que el uso de cubrebocas ayude a evitar los contagios de COVID-19. Asimismo, explicó que, tanto el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y el subsecretario Hugo López-Gatell le han sugerido que es suficiente con guardar la sana distancia para evitar ponerse en riesgo.

"A mí tanto el doctor Alcocer como el doctor Hugo López-Gatell me han dicho que no necesito el cubreboca si mantengo la sana distancia. Y en los lugares donde sí es necesario o es una norma, por no decir obligatorio, pues ahí me lo pongo en el avión lo piden, me lo pongo en el avión, en la oficina, donde recibo constantemente a ciudadanos a dirigentes de todas las organizaciones sociales", comentó entonces.