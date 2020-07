Senadora de FARC reconoce que en antigua guerrilla colombiana hubo violencia sexual

"Reconozco que estos hechos se presentaron en la organización, no conozco a profundidad los hechos y estoy segura de que se presentaron porque estábamos en el marco del conflicto y tenían armas y eran hombres machistas, patriarcales también", dijo Sandino en el marco de un debate virtual de control político en el Congreso de la República sobre violencia sexual a menores de edad por parte de integrantes de las Fuerzas Militares.

La senadora de izquierda, quien dijo hablar con honestidad, pero también "con mucha transparencia y dolor", señaló que dentro de la antigua guerrilla "había unas normas tremendamente rigurosas" en relación con los abusos sexuales, y que dichas normas se debieron implementar porque "los hechos (…) de una o de otra manera se presentaban".

Al respecto apuntó: "Yo no vengo aquí a lavarle la cara a los exguerrilleros", y afirmó que las mujeres de las FARC que hicieron parte de las negociaciones de paz en La Habana pidieron que los delitos de violencia sexual fueran excluidos de los diálogos.

Por último, Sandino consideró que la sociedad "victimiza en particular a las mujeres y las niñas".

Las declaraciones de la senadora se dieron luego de que el pasado jueves la también congresista de FARC Sandra Ramírez aseguró en medios locales que en la extinta guerrilla no hubo políticas de reclutamiento de menores .

Sin embargo, un informe que entregó la Fiscalía General de la Nación a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP, justicia transicional) reveló que hubo más de 5.200 menores víctimas de esta práctica y que en su mayoría las niñas y adolescentes eran obligadas a utilizar métodos anticonceptivos, ya que eran víctimas de violencia sexual.

"Esa reglamentación regulaba nuestra vida interna y externa, pero no teníamos una política de reclutamiento de menores. Los que estaban lo hacían de manera voluntaria. No me explico esas cifras de dónde salen", señaló Ramírez.

El conflicto interno colombiano, que se desarrolló desde 1960 y al cual se le dio término en noviembre de 2016 con la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno y las antiguas FARC, dejó más de 220.000 muertos, de los cuales unos 177.000 fueron civiles.

Pese a la firma del acuerdo, la violencia aún persiste en varias regiones de Colombia por parte de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de grupos armados surgidos de la disidencia de las FARC y de antiguas estructuras paramilitares.