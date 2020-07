Ingreso en hogares mexicanos cae 6,2% de abril a mayo

"Para los meses de contingencia sanitaria con los que se cuenta información, se observa una caída del ingreso laboral promedio aproximado de 6,2% entre abril y mayo de este año", informó el Coneval en base a datos de la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El organismo descentralizado también comunicó que para mayo de 2020, se estimó que el porcentaje de personas en pobreza laboral se encontraba cercano a 54,9%.

Para el primer trimestre del año en curso, era el 35,7% de la población la que estaba en pobreza laboral, o sea, con un ingreso inferior al costo de la canasta alimentaria.

El Consejo realizó la ETOE como una continuación de la tradicional Encuesta de Ocupación y Empleo (ENOE), que por cuestiones relativas a la pandemia de coronavirus no pudo realizarse en forma presencial.

Entre abril y mayo, el 11,7% de los mexicanos pasó de no estar en situación de pobreza laboral a estar en pobreza laboral con la ETOE, y 10,3% pasó de estar en pobreza laboral a no estar en pobreza laboral.

No obstante, de las personas que salieron de pobreza laboral con la ETOE, el 27,4 se empleó en el sector informal, en contraste con el 7,6% que se empleó en el sector formal.

Esto refleja que el mercado laboral informal está teniendo un papel más relevante que el sector formal cuando se trata de abandonar una situación de pobreza laboral.

Si bien las medidas sanitarias implementadas por el gobierno al inicio de la contingencia afectaron mayoritariamente a la ocupación en el sector informal, para mayo se observaba una pequeña recuperación de éste y, en contraste, el sector formal sigue mostrando signos de debilitamiento.

El mayor cambio porcentual de pérdida de empleos se observa en los grupos etarios de jóvenes y adultos mayores.

Entre el primer trimestre 2020 y mayo el grupo de 15 a 29 años perdió aproximadamente el 25% de los empleos, en el grupo de 30 a 64 años, 18,9% y en el grupo de 65 o más, 30,2%.

Se estima que, para mayo, aproximadamente el 43% de los ocupados tuvo acceso a servicios de salud, mientras que el 57% reportó no tener acceso, esto indica que más de la mitad de la población ocupada no cuenta con acceso a servicio médico como una prestación de su trabajo y en caso de no recibir atención en una institución pública tendrían que hacer uso de su ingreso o ahorro para cubrir los gastos derivados de alguna enfermedad.