Senador mexicano afirma que hubo "presiones económicas" para votar 5 reformas de Peña Nieto

En videoconferencia de prensa, el legislador mencionó que reformas como la fiscal, educativa y telecomunicaciones fueron avaladas de ese modo, aunque aceptó no contar con elementos para referirse a algún diputado o senador en específico como beneficiario de los presuntos sobornos.

"Yo fui testigo, fui diputado federal de 2012 a 2015, tuve una participación activa. Fuimos los únicos que votamos en contra de todas las reformas estructurales… Me temo que el soborno y el cohecho no sólo se dio en la reforma energética, esa era la más emblemática por el caso Lozoya, pero me temo que hubo recursos, ojalá y salga pronto, en la reforma laboral, educativa, fiscal, de telecomunicaciones", aseveró.

El diario Reforma reveló el 24 de julio que el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, quien es acusado por la Fiscalía mexicana por lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, entregó información sobre el presunto pago de sobornos por más de 52 millones de pesos a legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) para asegurar su apoyo a las reformas estructurales promovidas por la administración de Peña Nieto.

Monreal, por su parte, consideró que lo revelado hasta ahora por Lozoya sólo es la punta del iceberg de la corrupción política que imperó en el país durante la presidencia del exgobernador del Estado de México.

"Me temo que falta mucha tela por cortar", expresó.

Sobre esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió durante su conferencia de prensa del 24 de julio que todos los involucrados en esta trama sean investigados, llamados a declarar y, de ser necesario, denunciados penalmente ante las autoridades.