Aumentan a 15.463 los contagios y a 142 los fallecidos por COVID-19 en Venezuela

"El día de hoy Venezuela registra 470 nuevos casos de transmisión comunitaria (…) y también 64 casos importados, lamentablemente el día de hoy debemos informar que tenemos cuatro fallecidos con los que llegamos a 142 fallecidos", señaló la vicepresidenta.

Los casos comunitarios se registraron en Distrito Capital (norte) 199; Miranda (norte) 59; Zulia (oeste) 45; Táchira (oeste) 29; Bolívar (sur) 29; Sucre (norte) 29; Guárico (centro) 12; Mérida (oeste) 25; Aragua (norte) 12; Lara (oeste) 10; Trujillo (oeste) siete; Carabobo (centro) siete; Nueva Esparta (norte) cuatro; Anzoátegui (este) uno; Monagas (este) uno; y Apure (oeste) uno.

La vicepresidenta detalló que de los casos internacionales 60 son procedentes de, dos de, uno dey uno de Brasil

Por su parte, el presidente Nicolás Maduro indicó que el 63% de los pacientes se recuperaron y 5.575 se mantienen activos, de los cuales 4.455 se encuentran asintomáticos, 1.029 presentan insuficiencia respiratoria aguda leve, 65 con insuficiencia respiratoria aguda moderada y 26 se encuentran en unidad de cuidados intensivos.

El mandatario manifestó que el 70% de las personas contagiadas han contraído el virus en fiestas de familiares o en las comunidades.

"En la relajación de las medidas de protección está el foco de contagio, yo llamo a Venezuela a redoblar las medidas de prevención y protección para cuidar la salud de la familia", sostuvo.

El jefe de Estado señaló que le gusta recorrer Venezuela pero actualmente no lo hace por la pandemia, a pesar de que sabe que desde Colombia buscan asesinarlo.

"A mí me gusta recorrer el país a pesar de que hay grupos que me quieren matar, que están trayendo francotiradores para matarme desde Colombia, están entrenado unos francotiradores allá Iván Duque, yo voy con mis medidas de seguridad me gusta recorrer, estar en los actos, abrazar a la gente", acotó.

Además, Maduro reiteró que Venezuela cuenta con todos los tratamientos necesarios , a pesar de la persecución del Gobierno estadounidense que impide la compra de los medicamentos para combatir el COVID-19.

El presidente anunció que el 27 de julio comienza la jornada de flexibilización en tres niveles: se mantiene en fase 1, en cuarentena radical por el aumento de los casos, Caracas, Miranda, Zulia, Sucre, Bolívar, La Guaira y Táchira.

En el nivel 2 de flexibilización parcial, estarán los estados Anzoátegui, Aragua, Falcón, Lara, Nueva Esparta, Yaracuy, Carabobo. Monagas y Mérida.

Mientras, que en el nivel 3 de flexibilización ampliada de 62 sectores económicos, estarán los estados Portuguesa, Guárico, Barinas, Amazonas, Delta Amacuro, Trujillo, Cojedes y Apure, excepto los municipios fronterizos con Colombia.