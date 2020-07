Ministra: ser mujer es una fortaleza para afrontar sistema penitenciario venezolano

"Mi condición de mujer lejos de representar una debilidad, ha sido una fortaleza para asumir este cargo", señaló la ministra a esta Sputnik.

En el año 2011, Varela fue designada por el presidente Hugo Chávez (1954 -2013) como ministra para Asuntos Penitenciarios y desde entonces ha estado frente a ese cargo.

La abogada especialista en derecho penal y una de las corredactoras de la Constituyente del año 1999, asumió el cargo sin dudarlo, pese a todas las dificultades del sistema penitenciario venezolano : hacinamiento, retardo procesal penal, corrupción, entre otras.

Desde hace nueve años, las cárceles comenzaron a estar bajo su mandato y desde entonces han incrementado las críticas que algunos sectores han proferido en su contra, pero sostuvo que no es algo que le afecte.

"No me preocupa eso, porque cada vez que me hacen esos ataques, pienso, debe ser que los frutos míos (como ministra) son muy buenos, que me tiran tantas piedras", agregó.

La ministra desestimó los señalamientos que algunos han hecho en su contra, los cuales van desde afirmar que tuvo una relación amorosa con un privado de libertad, hasta hacer públicos detalles de su vida personal, específicamente respecto a la muerte de su hijo.

"Para mí, en la política muchas veces ha aflorado lo más bajo de la miseria humana, cuando se trata de atacarme, de atacar a una mujer (…) pero por suerte tengo una familia amorosa que ha sido mi apoyo. Me han atacado hasta con un hijo que se me murió y eso no lo perdoné", agregó.

Además, aseguró que su formación política junto al expresidente Chávez le permitió "tener una piel dura para que resbalen esas miserias humanas".

Según dice, la presencia constante que ha tenido dentro de la prisiones es lo quey sus familiares en estos nueve años: "ellos observan que estamos pendientes, que estamos dentro de los centros".

Varela ha sacado adelante un nuevo régimen penitenciario, en el que contó se imponen el orden y las reglas, como base: "Todos los centros penitenciarios tienen nuevo régimen penitenciario. Los privados de libertad están totalmente sujetos a la autoridad del Estado".

"Quedan solamente como cinco cárceles que no tienen el nuevo régimen, pero están controladas. El control penitenciario está en el 100% de las cárceles que corresponden al Gobierno Nacional a través de este ministerio".

Las prisiones venezolanas no escapan de la crisis que afronta la nación caribeña, y pese a ello, la ministra aseguró que se mantienen en trabajo permanente para conseguir resultados que mejoren la calidad de vida de la población penitenciaria.

Coronavirus

Las prisiones en Venezuela hasta el momento se mantienen sin casos positivos de COVID-19 porque desde que se registró el primer contagio en el país se aplican medidas de seguridad estrictas, dijoIris Varela.

"No hay casos porque desde el 12 de marzo, el presidente de la República, Nicolás Maduro, dijo que llegó el coronavirus y había que tomar medidas (…) fui más allá y de inmediato tomé la decisión de suspender las visitas y un acuartelamiento del personal de seguridad", detalló.

La ministra explicó que como el COVID-19 no es un virus que solo puede llegar a las prisiones si alguien de afuera lo trae, ha tenido que aplicar jornadas especiales de hasta un mes para el personal que trabaja dentro de la institución, como los días sin contacto con los internos cuando los custodios toman descanso y retornan.

"Para todos nosotros establecemos la cuarentena, de los 14 días los llevamos a 30, para garantizar que ese funcionario que necesariamente tiene que ir a su casa y regresar. Primero no debe ingresar a la población", indicó.

Añadió que nadie quiere contagiarse del virus, por lo tanto, aseguró, el trabajo más importante ha sido mantenerse en constante comunicación con los privados de libertad para explicarles los motivos por los que no pueden recibir visitas.

"Una de las claves es mantener la comunicación directa con la población privada de libertad, porque ellos están informados y conscientes. Nadie quiere enfermarse de eso", explicó.

En cuanto a las medidas de bioseguridad dijo que se han ido adaptando a todas las que ha presentado la Organización Mundial de la Salud.

"Nos hablaron del túnel de desinfección y los construimos y pusimos, después nos dijeron que no servía y los quitamos. Nos dijeron que usáramos tapabocas y todos los usamos. Somos disciplinados, eso demuestra el control penitenciario que hay aquí", sostuvo.

Este 23 de julio se cumplen cuatro meses y una semana sin visitas en las cárceles, y la ministra contó que han buscado vías para que los privados de libertad que están bajo el régimen del nuevo sistema penitenciario puedan comunicarse vía telefónica con sus familiares.

"Ellos están conscientes de la situación y nosotros tratamos de facilitarles algunas llamadas telefónicas, ellos saben que no pueden venir a exponer a sus seres queridos porque una persona contagiada es un problema para todos", afirmó.

Los traslados a prisiones no se han suspendido; Varela explicó que se está aplicando un plan especial que consiste en que los nuevos ingresos pasen el primer mes en un área especial: hay áreas especiales donde quedan confinados hasta por 30 días para poderlos pasar a población.

Además, detalló que cada recluso debe llegar al centro penitenciario con su kit de PCR asignado, uniformes y colchonetas: "Porque después que los recibo el problema es mío. Aquí se les hace todo y llegan y se ponen en cuarentena".

Esta agencia estuvo presente durante una jornada de desinfección en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), en la que trabajadores del Ministerio de Obras Públicas rociaron hipoclorito por las celdas y espacios comunes de la prisión, algo que la funcionaria aseguró se realiza regularmente en todas las cárceles del país.

Libertad tutelada

Durante la presencia de Sputnik, la ministra otorgó régimen de confianza tutelada a 19 mujeres que ya habían cumplido la mayor parte de su condena.

Esta medida, explicó Varela, se aplica en Venezuela desde 2015, cuando ante las complicaciones del sistema judicial, se basó en sus conocimientos en materia penal y constitucional y el artículo 272, que establece que el Estado debe garantizar que el privado de libertad se rehabilite y que se preferirá siempre el régimen abierto o de colonias agrícolas, para crear este nuevo sistema.

"En el 2015 hicimos una propuesta para que el presidente sancionara, como estaba habilitado por la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), y en una Ley Habilitante, se sanciona el Código Orgánico Penitenciario, allí propuse un capítulo que se llama del Régimen de Confianza Tutelado", apuntó.

Varela dijo que con este capítulo se permite al Ejecutivo, a través del ministerio que ella representa, convertirse en un brazo de la justicia, "para que los beneficios que le correspondan a un privado de libertad en cumplimiento de pena, le lleguen, para que no le afecten defectos y vicios del sistema como el retraso procesal".

Se trata de una fórmula alternativa al cumplimiento de la pena, que empieza con un destacamento de trabajo, seguido de un régimen abierto, y después la libertad condicional.

Esta medida, detalló la funcionaria, aplica a quienes cumplieron el 75% de la pena y "quizá no ha tenido un buen abogado, de repente está a su suerte en otro recinto que no tiene régimen, como un centro policial y cuando llegan aquí se hace todo el ciclo de transformación".

La ministra levanta un acta con todos los detalles del privado de libertad, verifica que todo está correcto, y solo notifica al tribunal que la persona pasó a régimen de confianza, para que le otorgue el beneficio correspondiente.

Varela detalló que de los 108 penales que tiene Venezuela, solo cinco no están bajo el nuevo régimen penitenciario.