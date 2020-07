Una plataforma social exige acciones contra las causas de la violencia en Panamá | Vídeo

"Exigimos a las autoridades locales y nacionales que realicemos un plan de acción no solo para prevenir, si no para erradicar la violencia y promover una cultura de paz", destaca el mensaje enviado por las también llamadas Juventudes Colonenses.

Las juventudes colonenses hablan ante la masacre de 7 jóvenes de la provincia de Colón. ¡Comparte! pic.twitter.com/S3py7Qod8p — Sabrina Bacal (@sabribacal) July 22, 2020

​El pronunciamiento denuncia el fracaso de sucesivos programas piloto de seguridad en Colón, y expone la ausencia de espacios culturales y de convivencia social, así como empleos y opciones en ese territorio, escenario de los recientes asesinatos.

La Fiscalía de Panamá imputó el 21 de julio cargos de homicidio múltiple contra un joven de 18 años, señalado como autor de la masacre, y cuyo abogado insiste en que su cliente es un chivo expiatorio mientras los verdaderos asesinos están libres.

Los grupos juveniles de Colón, provincia enclavada en la costa atlántica del istmo, alertan en su mensaje que tal matanza no se puede pasar por alto, pero amén de condenar el crimen denunciaron los factores que propician la violencia.

"Colón no tiene bibliotecas públicas, no hay museos, no hay estadios, gimnasios, ni piscinas públicas, además tenemos la mayor tasa de desempleo juvenil del país; no hay espacios de convivencia, ni planes y proyectos enfocados en el desarrollo humano", señala el video.

Contra-Peso también posicionó en redes sociales la etiqueta #JusticiaParaLos7, con la cual pretenden crear conciencia sobre la necesidad de que el Estado invierta en deporte, educación, cultura y ciencia para erradicar por completo la violencia.

Hasta el momento Miguel Ángel Almanza es el único imputado en el múltiple homicidio, perpetrado el pasado fin de semana, cuando fueron atacados 13 jóvenes excursionistas que iban a nadar al lago Gatún, algunos de ellos menores de edad.