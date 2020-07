Trabajadores abandonan hospital en norte de Perú en protesta por su colapso ante pandemia

LIMA (Sputnik) — Trabajadores de un hospital ubicado en el departamento peruano de Huánuco (norte), abandonaron el nosocomio y se lo entregaron de forma simbólica a la Fiscalía en protesta por no estar en condiciones de atender a ningún paciente más por COVID-19, informó la radio local RPP.

"Enfermeras y médicos [del Hospital Essalud de Huánuco] se unieron en un plantón (protesta) y entregaron de manera simbólica los servicios hospitalarios a la Fiscalía", indicó el medio en su página web.

Según se indica, los sanitarios ha indicado que no pueden atender más pacientes pues la capacidad del nosocomio está colapsada.

"Le hemos comunicado al director [del hospital] que no hay condiciones para trabajar, no entra un paciente más. Tiene que morir un paciente para que otro ingrese a una cama, a ese extremo hemos llegado,, no hay ventiladores mecánicos", dijo Rosulo Narciso Abad, representante de los trabajadores.

Por su parte, representantes de la Fiscalía firmaron un acta con los trabajadores para pedir un hospital de campaña y más insumos médicos para la localidad.

A la fecha, Perú registra 13.384 decesos por la enfermedad respiratoria y 357.681 infectados.