El primer ministro de Perú reconoce que hay un desfase en la cifra de muertos por COVID-19

"Lo que hemos conversado con la ministra [de Salud] y con el presidente [Martín Vizcarra] es que hay un desfase en las cifras de fallecidos por varias razones (...) El Gobierno está dispuesto a aclarar la cifra de fallecidos", dijo Cateriano en declaraciones al medio local ATV.

El primer ministro indicó que una de las razones por las que existiría un subregistro de las muertes es que el sistema de Salud, por protocolo, sólo contabiliza como fallecidos por COVID-19 a aquellos pacientes que previamente lograron hacerse una prueba que confirme su positividad al virus.

"Si [el paciente] no se hizo una prueba entonces ahí hay algo que se tiene que trabajar", sostuvo el funcionario.

Por otro lado, Cateriano señaló que el Gobierno no cuenta con un sistema eficiente de suministro de información de los decesos.

"Hay también otras cosas que han generado esto, una de ellas es la falta de una unidad tecnológica eficiente, el suministro de información oportuna del Ministerio no es eficiente. Acá no hay ocultamiento [de cifras], no hay dolo, pero lo concreto es que existe un subregistro que no coincide", dijo el primer ministro.

A la fecha, Perú registra 13.384 decesos por la enfermedad respiratoria y 357.681 infectados.