Partido de Rafael Correa buscará revertir inhabilitación para participar en elecciones

"Rechazamos el sometimiento de la Función Electoral a las presiones políticas, que está golpeando la Democracia en el país y vulnerando nuestra participación; vamos a presentar las apelaciones respectivas", dijo a Sputnik Vanessa Freire, presidenta nacional de Fuerza Compromiso Social.

El 19 de julio, el pleno del CNE dejó sin efecto la inscripción de los movimientos Podemos, Fuerza Compromiso Social, Libertad es Pueblo, y Justicia Social.

La decisión se dio en respuesta a una solicitud de la Contraloría General del Estado quede las 4 organizaciones políticas.

Tras la decisión del CNE, los 4 grupos políticos no podrían participar en las elecciones de febrero de 2021, cuando se elegirá al nuevo presidente de Ecuador y a 137 asambleístas.

Según Freire, la decisión del CNE contradice todo lo actuado por el organismo anteriormente, cuando se otorgó personería jurídica a su organización, en agosto de 2016, y en agosto de 2020, cuando se ratificó.

Las 4 agrupaciones retiradas de los registros del CNE, tienen 10 días para presentar pruebas de descargo.

/ Freire dijo que Fuerza Compromiso Social no ha incurrido en ninguna causal para ser eliminada de los registros del CNE, por lo que no descartó acudir a instancias internacionales, una vez agotadas las nacionales.

Según Freire, la decisión del CNE es parte de la persecución contra el movimiento Fuerza Compromiso Social por ser liderado por Correa.

"Esto es parte del objetivo de la oposición y del oficialismo de impedir la participación de Rafael Correa en las próximas elecciones", sostuvo Freire.

En agosto de 2019, un informe de la Contraloría dijo que el CNE no garantizó el proceso de verificación de firmas e identificación de adherentes a los cuatro movimientos políticos, que en sus formularios hicieron constar cédulas duplicadas, firmas que no corresponden con el padrón electoral, inscripción de menores de 16 años y de fallecidos, por lo que no se debió proceder con su inscripción.