AMLO desestima que Trump utilice su imagen en campaña electoral

"No corresponde a mí evitarlo, es una visita y el Gobierno estadounidense puede hacer lo que considere, no me afecta, no creo que nos afecte", respondió el jefe de Estado a la pregunta de una periodista que mencionó la publicidad política republicana hacia los comicios presidenciales estadounidenses de noviembre próximo.

En el pasaje elegido por los diseñadores de la campaña, López Obrador afirma Trump "ha respetado al pueblo de México", dejando atrás los insultos proferidos en contra de los migrantes mexicanos, a quienes el presidente estadounidense ha calificado de "violadores y criminales".

"Creo que la visita fue muy buena para México, muy buena para nuestros paisanos, por primera vez se hace un reconocimiento público a la importancia de los migrantes mexicanos", unos 38 millones que viven en EEUU, dijo el presidente del país latinoamericano.

El gobernante mexicano expresó en Palacio Nacional, sede del poder Ejecutivo, que uno de los objetivos de su visita, con motivo del nuevo tratado comercial de libre comercio de Norteamérica, es "mantener una relación de amistad con el Gobierno de EEUU, porque considero que nos conviene a los mexicanos".

El líder de la izquierda nacionalista mexicana mencionó además que sus adversarios "querían otra cosa, querían pleito y no fue así".

"Nosotros necesitamos tener una relación de cooperación con el Gobierno de EEUU y de amistad, no de vecinos distantes, sino buscando las coincidencias, haciendo a un lado las diferencias, y en el caso de que existan diferencias resolverlas con diálogo, sin confrontación", puntualizó.

Muro fuera de agenda bilateral

Trump volvió a retomar el tema del muro para agitar a su base electoral en su cuenta de Twitter

"Hemos construido 240 millas de nuevo muro fronterizo en nuestra frontera sur. Tendremos más de 450 millas construidas para fin de año. Han establecido algunos de los mejores números fronterizos. ¡Los demócratas radicales de izquierda quieren que entren fronteras abiertas para cualquiera, incluidos muchos criminales!", escribió el presidente norteamericano.

López Obrador respondió que sobe el tema del muro no tiene opinión "porque es un tema que no se habló (en la visita del 8 de julio pasado), no está en la agenda".

El mandatario mexicano agregó que, en cambio, Trump "habla de que los mexicanos en EEUU, la comunidad de mexicanos, ha aportado mucho al desarrollo de esa gran nación, esto lo expresó el presidente Trump".

Reseñó que el jefe de la casa Blanca mencionó a la población de 36 millones de mexicanos en el país vecino, "yo tengo otro dato, mencioné que son 38 millones, pero el hecho de que él (Trump) hable de esa cantidad de mexicanos en EEUU tiene mucho significado, es muy importante".

"Nosotros no estamos de acuerdo con ese tema (el muro), no lo tratamos, agradecemos que no se haya tratado ese tema ni otros, y que se haya enfocada la visita, la gira, al tratado de libre comercio, que nos importa mucho" puntualizó.

López Obrador, expresó la semana pasada en Washington que Trump ha tratado a México "con gentileza y respeto", como país "libre, democrático y soberano", en un discurso tras una reunión bilateral de trabajo.

"Lo que más aprecio es que usted nunca ha tratado de imponernos nada que viole o vulnere nuestra soberanía, usted no ha pretendido tratarnos como colonia", manifestó.

México y EEUU alcanzaron a mediados del año pasado un acuerdo migratorio luego de que Trump amenazó con imponer aranceles unilaterales a las importaciones de productos mexicanos, si este país no frenaba la masiva migración centroamericana a EEUU desplegando a su Guardia Nacional en sus fronteras.