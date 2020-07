Politólogo venezolano cree que partidos opositores desean retomar la vía electoral

"Hay un fuerte debate en el seno de los partidos o de los factores dentro de esos partidos políticos que ven que la ruta electoral es necesaria y que tienen que retomarla y transitarla independientemente de cuáles sean los objetivos finales de ese proceso", expresó Ortiz.

Los venideros comicios han causado severas divisiones entre los opositores, mientras algunos expresaron su deseo de participar, otros aseguran que no acudirán a las urnas electorales con un Consejo Nacional Electoral (CNE) que fue designado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

A eso se suma que el TSJ suspendió recientemente a las actuales juntas directivas de tres principales partidos opositores: Acción Democrática, Primero Justicia y Voluntad Popular; y nombró juntas ad hoc para que esas organizaciones puedan participar en las parlamentarias.

En ese sentido, el especialista consideró que la medida emitida por el máximo tribunal del país busca una mayor participación en las próximas elecciones en la nación sudamericana.

"Parece que el tono de esto es posibilitar que las tarjetas de los partidos estén habilitadas para este proceso electoral, incluso la Asamblea Nacional Constituyente tomó la decisión de desaplicar uno de los artículos en la ley de partidos políticos (decreto para la participación en procesos electorales) para que todas las tarjetas que puedan habilitarse participen", expuso.

Ortiz, egresado de la Universidad Central de Venezuela (UCV), recordó que representantes de un grupo de partidos opositores se sentaron en una mesa de diálogo nacional con el Gobierno en busca de una salida a la crisis política por la vía electoral.

"Evidentemente todo actor que asista a un proceso tan complejo como unas elecciones parlamentarias sabe que lo primero es generar alianzas perfectas y, en caso de la oposición, promover la mayor participación posible", sostuvo.

Para Ortiz la oposición tiene un mal precedente tras haber llamado a la abstención en otros procesos electorales, lo que dejó a ese sector sin cargos políticos en gobernaciones y alcaldías.

"No es lo mismo haber llamado a la abstención en los últimos procesos electorales que en este que viene porque ya la oposición ha visto en carne propia lo que ha sido no asistir al proceso electoral (…) su llamado a no votar en las elecciones presidenciales de 2018 y su no participación en las elecciones municipales dejó prácticamente sin cargos a esos partidos políticos", indicó.

El analista manifestó que los opositores que decidieron participar buscan no perder su representación en el seno de la Asamblea Nacional, por lo que tendrán agosto para realizar sus postulaciones ante el CNE.

Entre tanto, las juntas ad hoc que nombró el TSJ para las organizaciones políticas Acción Democrática, Primero Justicia y Voluntad Popular han dicho que participarán en los comicios, ante la negativa de las anteriores directivas de postular candidatos a las parlamentarias.

Para los próximos comicios, el CNE decidió aumentar de 167 a 277 el número de diputados a elegir y habilitó a 89 organizaciones con fines políticos.

El cronograma electoral iniciará el próximo lunes 13 de julio, con la jornada especial del registro electoral en los 24 estados del país.