Juez de Bogotá niega al expresidente Uribe la acción para cancelar la serie 'Matarife'

"Triunfo de mi apoderado, Juan Trujillo. A Álvaro Uribe le niegan tutela en contra de la serie Matarife. Aplausos Juan y mil gracias por su intensa labor en pro de la libertad de expresión", escribió en su cuenta de Twitter el abogado y periodista Daniel Mendoza, autor de la serie.

​Mendoza agregó en otro trino que el fallo "constituye un hito jurisprudencial para la libertad de expresión en Colombia".

​Por su parte, el abogado Abelardo de La Espriella, representante del expresidente Uribe en este proceso, calificó de "desconcertante" el fallo y anunció que apelará esa decisión, según versiones publicadas por la página web de la emisora local RCN Radio.

La serie, de 50 capítulos con un promedio de seis minutos de duración cada uno, fue lanzada el pasado 22 de mayo en redes sociales, ante lo cual la firma de abogados De La Espriella Lawyers Enterprise anunció el 1 de junio que emitiría una solicitud de rectificación dirigida a Mendoza.

Asimismo, señaló que una vez "satisfecha esa etapa", un equipo de esa firma emprendería "los procesos judiciales a los que haya lugar" contra Mendoza y contra "todos los participantes en esa causa difamatoria".

El producto audiovisual —precisó Mendoza en una entrevista con Sputnik— no da a conocer "nada que no se conozca hasta hoy", pero que tiene como objetivo "retratar la verdad sobre Uribe, que aunque está en los archivos periodísticos y es de conocimiento público, la gente aún no tiene la idea completamente clara".

"Matarife, un genocida innombrable" generó polémica en el país por las menciones directas en contra de Uribe y de otros personajes políticos, a quienes señala de tener vínculos con la mafia y con el paramilitarismo, por lo cual varios integrantes del partido de derecha Centro democrático (que lidera Uribe) anunciaron varios recursos para evitar que continúe su emisión.