Gobierno de Argentina le desea pronta recuperación a Bolsonaro

"Le deseamos que se recupere lo más rápido posible; así se lo hizo saber el presidente Alberto Fernández a través de una nota", informó el martes el ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Solá, a través de un comunicado.

El canciller no evitó criticar al mandatario brasileño, quien "intentó todo este tiempo demostrar que no había problemas en circular, de estar cerca, sin barbijo".

"Recientemente hubo una foto en la que estaba reunido en un festejo en la embajada de EEUU , pero muy cerca", deslizó Solá.

En todo caso, Bolsonaro es el presidente de Brasil y por ello el Gobierno argentino le desea una pronta recuperación y que no resulte afectado.

"Luego deberíamos discutir políticas sanitarias y prefiero no entrar en esa discusión; Lo que importan son los resultados y están a la vista en todos lados", zanjó durante una entrevista con Radio10.

El ministro de Relaciones Exteriores pidió diferenciar entre el vínculo personal que puede existir entre diversas autoridades de la relación que deben mantener los Gobiernos.

"Con Brasil lo que hay es una mirada distinta con respecto al futuro del Mercosur que obviamente tiene una base ideológica, pero a la misma vez hay que ver el lado bueno, que es una voluntad de permanencia", expresó.

Fronteras

Sobre el peligro de ingreso del virus SARS-CoV-2, Solá recordó que Brasil "ha tenido problemas con el ingreso de trabajadores paraguayos".

Desde el 17 de marzo han regresado a Argentina en vuelos especiales entre 80.000 y 90.000 argentinos que se encontraban varados en el exterior.

Todavía hay personas residentes en Argentina que han quedado en el exterior, pero su vuelta es responsabilidad de los países de origen, advirtió Solá.

"Si hay oportunidad de traerlos los vamos a traer, pero se dirigen permanentemente a cancillería diciendo "somos argentinos, queremos volver" y no, no son argentinos, son residentes que están en su país de origen y quieren volver, y nosotros no estamos para hacer vuelos patrióticos o vuelos gratis en las circunstancias económicas argentinas actuales", sostuvo.

Por lo demás, en Argentina hoy está prohibido el ingreso de los extranjeros al país, si bien sí se permite el egreso.

El canciller aprovechó para enfatizar que no hay una relación tan directa entre la cuarentena y la economía, aunque hizo la salvedad de la situación que atraviesan los pequeños comerciantes y profesionales.

"Hay una parte de la economía, menos visible, que sigue caminando, y en todos los países es así, es una caída muy fuerte", admitió.

La cuarentena vigente desde el 20 de marzo en Argentina continuará al menos hasta el 17 de julio.