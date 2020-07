Renuncia el vicepresidente ecuatoriano Otto Sonnenholzner

"Al presidente [Lenín] Moreno lo considero una buena persona, pero siempre dije que no estoy aquí por el cargo y que en el momento que sienta que este cargo se vuelve un impedimento para servir, lo iba a dejar. Y eso haré. Lo más cómodo sería quedarme. Lo responsable es salir. (...) ahora lucharé contra la corrupción y la pobreza desde fuera de la vicepresidencia", dijo Sonnenholzner en una conferencia de prensa.

No es una decisión fácil, lo más cómodo sería quedarme aquí, pero jamás he actuado en torno a mi comodidad, por eso hoy lo responsable es salir.

Gracias a todos ustedes por permitirme servirlos.



Video completo: https://t.co/RQdB4tvFb9 pic.twitter.com/3T6Msvhh8Y — Otto Sonnenholzner (@ottosonnenh) July 7, 2020

El ahora ex vicepresidente destacó que desde el primer día se propuso trabajar "con todas sus fuerzas" y recorrer el país.

"Hemos resuelto problemas, sin importar su tamaño (...) Algunos han querido menospreciar ese esfuerzo, tildándolo de campaña política. Esta claro que escuchan a la gente cuando quieren tener votos. Yo siempre he trabajado por convicción y basado en mis principios, no por cálculos y encuestas, por las que no tengo dinero", agregó.

Destacó que durante su gestión logró acuerdos por la educación, sostenibilidad, democracia, la economía circular, la lucha contra la corrupción y la pobreza rural.

"Nos ha tocado vivir situaciones muy completas, casi inimaginables; el COVID-19 cambió nuestras vidas, tomamos decisiones difíciles, pero acertadas y oportunas; logramos por primera vez que las compras públicas sean abiertas (...) Los viejos paradigmas no sirven para entender lo que está sucediendo en este mundo", agregó.

Los medios locales manejan a Sonnenholzner como un posible candidato a presidente para las próximas elecciones de febrero del 2021.

Más temprano, Juan Sebastián Roldán, secretario general de Gabinete de la Presidencia, aseguró que el Gobierno no tiene un candidato, que el Gobierno no está pensando en las elecciones, sino en gobernar el país y no les corresponde mirar posibilidad ninguna en términos electorales.

Uno de los grupos que apoya una posible candidatura de Sonnenholzner es la Confederación Intercultural de Pueblos y Nacionalidad del Ecuador Amaru, que tiene prevista una rueda de prensa a las 10:00 hora local (15:00 GMT) de este 7 de julio para oficializar el pedido para que se lance a la presidencia, informó el diario El Universo.