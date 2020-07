López Obrador da negativo a la prueba de COVID-19

"Sí", respondió el mandatario a una pregunta acerca de si había dado negativo en la prueba para el coronavirus SARS CoV-2, la prueba "me la hice porque voy a viajar, y tengo que actuar con responsabilidad, estar muy seguro de que no tengo, afortunadamente, este virus; ya me hice la prueba, llevo mi certificado", dijo en su conferencia de prensa diaria.

El jefe de Estado agregó que no se había sometido a la prueba porque no presentaba síntomas.

"Los doctores nos han dicho que no tenía ningún síntoma, por eso no me había hecho la prueba, siempre nos han dicho que si no hay calentura, tos seca y malestar de cuerpo, más allá del normal, o si no hay dificultades al respirar, pues no hay síntomas y no se necesita la prueba", explicó López Obrador.

El gobernante mexicano manifestó su disposición a someterse de nuevo a la prueba, a su llegada a Washington.

"Humildemente, no se me quita nada si allá (en EEUU) por protocolo de salud tengo que volver a hacerme la prueba, lo voy a hacer, porque tengo que ser respetuoso de las normas que tienen en ese país, no se me quita absolutamente nada, no hay ningún demérito, ni quisiera que nadie se enfermara", agregó el jefe del Ejecutivo federal.

Finalmente insistió en que la única razón para practicarse el test para detectar o descartar el nuevo patógeno es su primer viaje fuera del país, desde que asumió el cargo el 1 de diciembre de 2018.

López Obrador subrayó que el tema principal de su viaje es el Tratado México, EEUU, Canadá (T-MEC) de libre comercio, que entró en vigor el 1 de julio pasado.

El T-MEC reemplaza al anterior pacto comercial que llegó a su fin tras más de 26 años de vigencia.

Sin embargo, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, declinó asistir a la reunión.

En México fallecieron 31.119 pacientes de COVID-19 y los contagios se elevan a 261.750 en total, según cifras oficiales.