López Obrador condena los ataques en redes sociales contra su esposa

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, rechazó los ataques en redes sociales contra su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, y plateó a la oposición que centre sus controversias con él como principal responsable del Gobierno y no con su familia.

"Ella no es Primera Dama, es una mujer independiente con criterio, lo que ella expresa es lo que piensa, yo no censuro ni limito su libertad, porque la han emprendido contra ella, desde luego contra mi hijo", dijo el mandatario en su conferencia de prensa diaria.

La historiadora Gutiérrez Müller estuvo envuelta en una polémica esta semana por su respuesta en la red social Twitter a un internauta que le preguntaba cuándo atendería personalmente a los padres de niños con cáncer.

"Es conmigo, yo soy el que está conduciendo el proceso de transformación, yo soy el que está a la cabeza de este proceso para erradicar la corrupción y me siento orgulloso", prosiguió López Obrador.

La esposa del mandatario se presenta en redes sociales como "madre de familia, esposa, escritora y profesora universitaria", y respondió a la pregunta de un usuario de la mencionada red social diciendo: "No soy médico, a lo mejor usted sí. Ande, ayúdelos", desatando numerosos comentarios favor y en contra.

Un proceso de millones

El jefe del Ejecutivo dijo que en ese proceso de cambios no estaba solo.

Aseguró que en esa transformación participan "millones de mujeres, de hombres, que estaban hartos de que una minoría se sintiera dueña del país, que México fuera el país de unos cuantos, que se humillara al pueblo, que se robaran el dinero del pueblo".

"Vamos a seguir adelante", puntualizó el gobernante.

La esposa del mandatario emitió un segundo mensaje, ofreciendo disculpas, que comenzó señalando: "están muy inquisidores los adversarios de mi esposo ¡por algo será!".

"Si mi expresión 'No soy médico' ofendió a alguien, ofrezco disculpas", escribió Gutiérrez Müller.

"En cuanto a mí, sólo expresarles que soy profundamente humana y deseo el bien a todos, ahora y siempre", cerró la respuesta.

Las críticas en las redes sociales recordaron el desabastecimiento de medicamentos para tratar a los menores con cáncer ha persistido desde que comenzó el mandato sexenal de López Obrador, el 1 de diciembre de 2018.

Grupos de padres de menores enfermos han realizado protestas incluso frente al Palacio Nacional, sede del Ejecutivo, pero no han sido recibidos por el presidente.

Israel Rivas, padre de una pequeña con cáncer, quien ha encabezado protestas, hizo un comentario sobre la controversia.

"Nos ofende profundamente la respuesta frívola y deshumanizada de la señora Beatriz Gutiérrez, entendemos muy bien que no ostenta cargo público alguno, que no es médico y mucho menos especialista oncológico, pero esta respuesta no es propia de una académica, debería ser más empática y humana en su respuesta", escribió el padre de familia.

El mensaje original de la historiadora aludía al 1 de julio pasado como día "histórico", fecha del segundo aniversario de la contundente victoria de López Obrador, en su tercera campaña por la presidencia.