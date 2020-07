El canciller de Uruguay presenta su renuncia al cargo

Charla con Talvi a quien no había podido ubicad:

Talvi: Gabriel, lo mio no es una renuncia en el sentido de que me voy mañana.

Yo; qué es?

Talvi: Tuvimos una buena conversación con el presidente y llegamos a una fórmula.

Yo: esa fórmula te permitirá seguir en el gobierno (sigue)