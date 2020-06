Los principales logros que destacó AMLO en vísperas de aniversario de su triunfo electoral

Desde su perspectiva, el acierto más importante de su Gobierno se concentra en la atención a los sectores más pobres del país. "La atención a los más pobres, eso me fortalece mucho en lo interno, en lo espiritual", señaló.

En segundo lugar, el mandatario destacó, una práctica que considera como "la peste más funesta que ha afectado a México".

"Me siento muy orgulloso de estar encabezando una lucha frontal contra la corrupción el que tengamos como objetivo desterrar la corrupción de México", aseveró.

Asimismo, López Obrador se dijo satisfecho porque durante su administración no se ha reprimido a la población en ningún momento.

"Lo tercero que me satisface es que no hemos reprimido al pueblo, que no encabezo un gobierno autoritario, que, que no han habido masacres, que no se ha utilizado al Ejército ni la Marina ni a los cuerpos de seguridad para reprimir a los mexicanos", expuso.

Por último, el presidente mexicano resaltó que, a pesar de las críticas a su administración, su Gobierno ha respondido defendiendo la libertad, en vez de fomentar la censura.

En contraste, López Obrador recordó que la pérdida de vidas es uno de los factores que más lo ha afectado. Recordó en particular el caso de la explosión de un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el municipio de Tlahuelilpan, ocurrido en enero de 2019.

"Me dolió mucho lo de la explosión en Hidalgo, cuando perdieron la vida personas que estaban recogiendo combustible . Me dolió muchísimo. Y todo lo que tiene que ver con la pérdida de las vidas humanas es lo que más duele", afirmó.

Además, explicó que su Gobierno ha enfrentado adversidades e imprevistos, como la pandemia de COVID-19 y sus secuelas en la economía mexicana.

"En una de mis intervenciones, cuando llegó la pandemia, digo de manera sincera: 'tan bien que íbamos'. Porque el peso se estaba fortaleciendo, estábamos sentando las bases para el crecimiento de la economía, el aumento al salario mínimo como nunca, entonces viene la pandemia y afecta", lamentó.