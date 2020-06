La vicepresidenta venezolana reitera que Guaidó está aliado con el narcotráfico colombiano

"[Guaidó] está aliado con el narcotráfico, está aliado con paramilitares colombianos, buscó entregar nuestro territorio Esequibo (…) y ha tomado los recursos públicos para su propio beneficio", expresó Rodríguez durante una entrevista en el programa Entre Valores transmitido por el canal Venezolana de Televisión.

La vicepresidenta aseguró que Guaidó pretende narcotizar la política en Venezuela por medio de sus nexos con el narcotráfico.

"El pueblo venezolano no es Colombia, el pueblo venezolano ha dado derrotas permanentes a este intento de posicionar el narcotráfico en Venezuela, lo vimos el 3 de mayo con el intento mercenario, el sustento político de la incursión mercenaria fue el narcotráfico", sostuvo.

Rodríguez indicó que quienes comandan el narcotráfico desde Colombia necesitan a Venezuela por su posición geográfica y salidas hacia el Caribe, África y Europa, pero que también buscan hacerse del poder político para lograr su cometido.

"El Gobierno de Estados Unidos no nos sanciona por antidemocráticos, no nos sanciona por otra razón, sino porque no somos un Gobierno prestado al narcotráfico. Ellos premian a Colombia porque saben que el poder político lo tiene el narcotráfico y por eso tiene sus bases militares en Colombia, para amenazar a Venezuela", indicó.

De igual manera, la vicepresidenta rechazó que Guaidó entregue los recursos de su país a Estados Unidos.

"Hemos mostrado suficientes evidencias de cómo se ha dado este proceso, de cómo recursos de Venezuela, reservas internacionales que son patrimonio del pueblo venezolano, simplemente con un plumazo son transferidos de las cuentas del Banco Central de Venezuela a la Reserva Federal de Estados Unidos", expuso.

Rodríguez señaló que sectores minoritarios y extremistas de la política venezolana, acuden a todas las formas posibles de desestabilización para poder aferrarse y tomar el poder al servicio del narcotráfico.