Duque asegura que hay que aprender a convivir con el COVID-19

MONTEVIDEO (Sputnik) — El presidente de Colombia, Iván Duque, dijo que hay que aprender a convivir con el COVID-19, y destacó que no es viable encerrar a la población hasta que aparezca una vacuna contra contra la enfermedad, informó la estatal Radio Nacional.

"Nosotros debemos entender que no es una opción viable para la sostenibilidad de nuestras sociedades sencillamente decir: "vamos a encerrarnos hasta que aparezca una vacuna"; tenemos que aprender a convivir con este virus y tenemos que ganarle", dijo el mandatario.

Duque enfatizó que los colombianos no pueden caer en el "derrotismo" y afirmó que la sociedad tiene que demostrar que su disciplina y su cultura pueden sacar adelante la situación.

"Nosotros tenemos muchas más alternativas en nuestra disciplina y en nuestra cultura ciudadana que sencillamente quedarnos en el discurso de encerrarnos hasta que aparezca una vacuna", agregó.

Aseguró que nadie es culpable frente a los alcances de una pandemia e instó a los gobernantes a trabajar en equipo.

"Aquí no se trata de buscar culpables; la ciudadanía no es culpable de una pandemia, los gobiernos no son culpables de la pandemia; ni el Gobierno Nacional ni las gobernaciones ni las alcaldías, todos la estamos enfrentando y nuestra responsabilidad es obrar como equipó", afirmó Duque.

Los casos de COVID-19 en Colombia aumentaron a más de 90.000, mientras que los decesos por esta enfermedad superaron los 3.000, informó el 28 de junio el Ministerio de Salud.