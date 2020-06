Ministro paraguayo afirma que no hay presupuesto para aumento salarial de docentes

MONTEVIDEO (Sputnik) — El Ministro de Hacienda, Benigno López, afirmó que pese a la voluntad existente, el fisco no cuenta con los fondos para conceder un aumento salarial a los docentes.

"¿Quien no quiere que los maestros ganen mejor?; yo soy el primero que quiere eso; pero el Ministerio no es una máquina de hacer dinero", señaló el secretario de estado a la radio 780 am.

Asimismo, instó a todos los ministros a no realizar promesas que no puedan ser cumplidas.

Además, solicitó el ajuste presupuestario a sus pares y a no comprometer recursos con los que no se cuentan.

El 22 de junio las organizaciones sindicales, políticas y sociales de Paraguay realizaron protestas en diversos puntos del país en contra de la reforma del Estado que está impulsando el Gobierno presidido por Mario Abdo Benítez.

"Salimos a la calle para decirle a este Gobierno que la ciudadanía no tolera más corrupción, y que rechaza su proyecto de reforma del Estado, que no es otra cosa que otro intento más de negociado a costa de los trabajadores", dijo el opositor Frente Guasú (izquierda) en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el vicepresidente Hugo Velázquez aseveró el 21 de mayo que el objetivo de la reforma es mejorar la calidad del gasto y del servicio públicos.

Indicó que se va a crear un Ministerio de Economía que incorporará tanto al Ministerio de Hacienda como a otras carteras afines.

Resaltó que con esta reforma no se apunta a sacar un solo funcionario público del Estado, sino a mejorar la calidad del gasto público y del servidor público.

Al cierre del primer cuatrimestre de este año, Paraguay registró en mayo un déficit fiscal acumulado de 1,8% del Producto Interno Bruto, lo que corresponde a un total de 720 millones de dólares, según un informe del Ministerio de Hacienda.