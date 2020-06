AMLO sobre el caso Iberdrola: "México no es tierra de conquista, no van a venir a saquearnos"

"Todavía no hay ninguna información, vamos a decir, oficial, es una nota periodística. Recibí una carta de los directivos de esta empresa, informando que tienen en efecto alrededor de 26 plantas termoeléctricas en el país y que tienen la voluntad de seguir invirtiendo en México, y también la disposición de llegar a acuerdos con el Gobierno", señaló.

El mandatario adelantó que la carta de Iberdrola fue enviada a la Secretaría de Energía (SENER), así como al director de la Comisión Federal de Electricidad, quienes darán seguimiento al caso. Aseguró que los directivos de la empresa española serán atendidos por esas dependencias.

"Que se entienda bien, que se escuche fuerte y lejos, México no es tierra de conquista, no van a venir a saquearnos. Se acabó eso", enfatizó. Al respecto, López Obrador recordó que su administración está revisando contratos los contratos en materia energética, puesto que en otras administraciones se dio preferencia a empresas particulares.

El 17 de junio, el presidente mexicano acusó que Iberdrola está detrás de una campaña contra su Gobierno porque se está poniendo orden en el sector energético.

Asimismo, el 24 de junio trascendió que la empresa española cancelaría la construcción de una planta termoeléctrica en Tuxpan, la cual implicaría una inversión de 1.200 millones de dólares y la generación de 2 mil empleos en ese municipio de Veracruz.

Sobre esto, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, afirmó que la planta de generación eléctrica será construida, pero que la CFE se encargaría de licitar la construcción. A su vez, el presidente municipal de Tuxpan, Juan Antonio Aguilar, explicó que el proyecto de la compañía española podría cancelarse debido a que la CFE no quiere venderles gas para operar la planta.

Sin embargo, durante su conferencia matutina del 25 de junio, López Obrador aclaró que su Gobierno no tiene notificación de que ese proyecto se haya frenado.

"Me hubiesen dicho (en la carta) que ante las diferencias que tenemos, que son públicas, habían tomado la decisión de cancelar una obra y no es eso lo que me expresan", resaltó.