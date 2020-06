Una niña argentina trepa a un molino para mandar sus tareas por Internet

Joaquina, una niña de 11 años que vive a 30 kilómetros de la ciudad de Chascomús, al este de la provincia de Buenos Aires, descubrió la señal de la red por encima de un molino. Así que cada día trepa al molino para enviar las fotos con la tarea.

''Primero les hago foto de la tarea. Agarro el teléfono, agarro el caballo, me voy, subo al molino, y mando las tareas'', cuenta la pequeña, que descubrió el señal jugando sobre el molino de viento cerca de su casa.

La niña explicó que cada uno de sus compañeros tuvo que encontrar su modo de acceder a internet debido a las condiciones en las que viven y las escuelas cerradas ante el brote de coronavirus.

''No soy la única que no tiene internet, ninguna niña del campo. Yo por ejemplo me subo al molino, mi compañero se sube a un mueble, otros caminan muy lejos para poder conseguir Internet'', contó Joaquina, con la esperanza de que todos tengan internet por lo menos en las escuelas.