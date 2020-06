El FARC expulsa en Colombia a 4 de sus líderes por divisiones al interior del partido

BOGOTÁ (Sputnik) — Cuatro antiguos líderes de la desaparecida guerrilla de las FARC, hoy convertida en partido político de izquierda en Colombia, fueron expulsados de esa colectividad por parte del Comité de Ética debido a que no comparten las políticas del movimiento y buscaban generar división entre desmovilizados, reveló la prensa colombiana.

"Eran francotiradores contra el partido y la dirección [a cargo de Rodrigo Londoño, 'Timochenko'], por lo que ya no tenían nada que hacer aquí", dijo un integrante de la colectividad a la revista colombiana Semana, que no reveló la identidad de su fuente.

Los expulsados son Fabián Ramírez, quien en su momento fue segundo comandante del bloque sur de la antigua guerrilla; el exrepresentante a la Cámara de Representantes (diputados) Benedicto de Jesús González; Jesús Emilio Carvajalino, conocido como 'Andrés París', quien fue miembro del Estado Mayor Central y que hizo parte de la Comisión Internacional como delegado en Venezuela, y Ubaldo Enrique Zúñiga, conocido como "Pablo Atrato", presidente de la actual Cooperativa Ecomún del partido FARC.

Según Semana, la expulsión se determinó en una reunión el pasado lunes que sólo se conoció hasta hoy y en la que se dio una votación de siete a cinco, tras determinar que no podían permanecer en el partido por las "constantes críticas" que realizaban y "los intentos de sabotear varios procesos internos" liderados por Timochenko y otros líderes de la colectividad.

"Ellos supieron todo lo que se hizo en (los diálogos de paz en) Cuba, así que no se entiende por qué ahora nos tratan de traidores. Si no les gusta el partido pues se pueden ir sin problema, pero uno no puede decir que es de FARC para hablar mal de la colectividad", dijo a Semana un dirigente del partido del cual tampoco se reveló su identidad.

"Ellos nos dicen que somos traidores, que nos entregamos al Estado, que somos de la CIA, que no estamos haciendo nada para la reincorporación, y todo eso es mentira", aseguró.

Otras fuentes de FARC consultadas por Semana indicaron que existe la posibilidad de que los expulsados busquen unirse a los exFARC Luciano Marín, conocido como 'Iván Márquez', y a Seuxis Paucias Hernández Solarte, conocido como 'Jesús Santrich', ya que tienen cercanía con ellos y se presume que a las reuniones del partido llevaban comunicados escritos por ellos.

Márquez y Santrich, en la actualidad prófugos de la justicia colombiana tras renunciar al Acuerdo de Paz, anunciaron en agosto pasado la conformación de otro grupo guerrillero al que designaron como Nueva Marquetalia, en razón del incumplimiento del Gobierno con lo pactado en La Habana, según dijeron en un video publicado en redes sociales.

Los cuatro expulsados, que según las fuentes de Semana al parecer comparten esa misma idea, pueden impugnar ante el Consejo Nacional Electoral la decisión del partido, que aún no se pronuncia sobre la medida.