Rodrigo, el mítico cantante argentino que la tragedia puso en el Club de los 27

El 24 de junio del 2000 falleció en un trágico accidente automovilístico quien fuera recordado por haber revolucionado el cuarteto, popular género musical argentino. El Potro, como era conocido, o Rodrigo, ya no iba a cantar más. Hoy, 20 años más tarde, Sputnik recuerda la historia del cantante que le dio un nuevo giro y terminó de consolidar al ritmo sudamericano.

Rodrigo nació en la ciudad de Córdoba (este de Argentina) en 1973. Con una familia reconocida en la industria musical local —su padre era productor y su madre compositora—, pisó su primer escenario a los dos años, en un programa de televisión llamado Fiesta de Cuartetos con quien siempre afirmó era su ídolo, el cantante Juan Carlos la Mona Jiménez, reconocido en el género y amigo de su mamá.

Formado en una escuela local de folklore, siempre le gustó cantar. Escribió sus primeras canciones con 12 años, y cuentan que se negaba a compartirlas porque sentía vergüenza de sus faltas de ortografía. A esa edad decidió dejar la escuela y trabajó repartiendo diarios y atendiendo el kiosco que también tenía su madre. Su primera banda, en ese entonces, la había formado con amigos y tocaban rock.

No pasó mucho tiempo para que se decidiera por el cuarteto. Rápidamente comenzó a participar en bandas locales como Chébere y Manto Negro, pero fue recién en Buenos Aires donde su carrera terminaría de consolidarse. Aun así, el Potro no olvidó sus raíces, y dedicó a su provincia otro de sus recordados éxitos, Soy Cordobés, en el que reivindica su tierra y su particular acento.

Grabó desde los 14 años más de 10 discos, de los que vendió nueve millones de ejemplares, y que lo llevaron a colmar las localidades del emblemático teatro bonaerense Luna Park 13 veces. Fue famoso, además, por interpretar una de las canciones más recordadas del cuarteto nacional, La mano de Dios, escrita por su entonces cuñado, el compositor, Alejandro Romero.

El tema hace honor al controvertido gol de mano que hizo al equipo inglés el futbolista argentino Diego Armando Maradona, y que llevó al país sudamericano a los cuartos de final del Mundial de 1986, que luego ganaría.

Al igual que músicos como Janis Joplin, Jim Morrison y Jimi Hendrix, Rodrigo murió a sus 27 años, y aunque el llamado Club de los 27 no hubiera aceptado géneros fuera de la órbita del rock, para sus seguidores no se necesitaron distinciones.

Él mismo, además, no era fanático de las comparaciones. Poco antes de su mediática muerte, sobre la que se manejaron hipótesis sobre un intento de asesinato y hubo un juicio penal, Rodrigo daba una de sus últimas entrevistas al periódico local La Voz Del Interior, en la que decidió definirse como una persona única.

"Me comparan con un montón de gente, pero no soy el heredero de 'la Mona' ni soy el nuevo Sandro (cantante argentino) como dicen. Yo solo estoy peleando por el lugar de Rodrigo. Estoy peleando, dentro del cuarteto, por el lugar que merezco. A lo mejor soy en el cuarteto lo que Soledad (Pastorutti, cantante argentina) en el folklore: el pibe que enquilombó todo con pelos de colores y una personalidad increíble", decía allí.