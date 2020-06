Ministerio de Defensa de Perú considera inconveniente levantar toque de queda

"El toque de queda también es un tema de evaluación. Usted sabe que durante la noche las actividades que se realizan son mayormente de distracción en este momento y, conforme se va desarrollando la pandemia, no sería conveniente todavía levantarlo", dijo el titular de la cartera, Walter Martos, al medio local Canal N.

Actualmente, el toque de queda rige en Perú de lunes a sábado desde las 21.00 hasta las 4.00 hora local (2.00 a 9.00 GMT), y los domingos durante todo el día.

El 16 de junio, el Ministerio del Interior afirmó que estaba evaluando mantener la medida por razones de seguridad y disminución de la delincuencia, lo que despertó críticas en la ciudadanía pues el toque de queda se decretó por razones de salud.

El titular de Defensa descartó que se vaya a tomar el tema de la seguridad en consideración en la toma de una decisión.

"El principal factor de análisis para levantar o no el toque de queda es el tema de salud y evitar la propagación de infectados, no es el tema de seguridad; que puede beneficiar o no al tema de seguridad es un aspecto que no está como elemento de juicio para tomar una decisión", dijo Martos.

A la fecha, Perú registra 8.223 decesos por la enfermedad respiratoria y 257.447 infectados.

Los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud indican que en el mundo existen 8.993.659 casos confirmados de contagio, y 469.587 muertos por el coronavirus SARS-CoV-2.