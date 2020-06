Ministro uruguayo afirma que sacará de espacios públicos a personas que viven en la calle

"Como hemos dicho en varias oportunidades los espacios públicos no constituyen un derecho de vivienda, por lo cual procederemos con las comunicaciones a disponer que esos espacios públicos no tengan la ocupación", dijo Larrañaga tras una reunión con el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, en la Torre Ejecutiva, consigna el diario local El País.

El titular de la cartera encargada de la seguridad anunció que trabaja en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) para ofrecer un lugar habitacional a esas personas que viven en la calle.

"Hemos dicho que los espacios públicos no confieren un derecho de habitación. ¡No es un derecho, no lo es!", enfatizó el exsenador.

Luego agregó que "en una sociedad no se pueden tomar los pórticos de los edificios públicos o privados como lugar de habitación, extendiendo un nailon, un cartón o una lona. Esta es una realidad que todos tenemos que comprender y procurar ayudar".

Larrañaga, integrante del gobernante del Partido Nacional (centroderecha), también anunció que inició gestiones para lograr que se instalen en el país agencias de seguridad internacionales y colaboren en la lucha contra el narcotráfico.

"Yo he hablado con las agencias, quiero que quede claro que sí he hablado con estas agencias y me parece importante que también puedan estar en Uruguay, porque el país precisa tecnología, recursos para poder tener más efectividad en la lucha contra el narcotráfico", aseguró el ministro en diálogo con Radio Carve.

La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) fue una de esas agencias que tuvieron contacto con Larrañaga, según publica el diario local El País.

El exsenador, referente del Partido Nacional (centroderecha), manifestó que la DEA, que tuvo presencia en Uruguay y luego mudó sus oficinas a Buenos Aires, Argentina, se fue porque "no encontró respuestas en el gobierno anterior", del Frente Amplio (centroizquierda).

"Esa es la realidad y eso corre por mi cuenta, no es información oficial porque no la tengo, pero es mi opinión", indicó Larrañaga, "la DEA no se fue porque estaba solucionado el tema del narcotráfico en el país, prueba de ello es que le pasaron en el anterior gobierno por el puerto y el aeropuerto de Montevideo 4.000 y pico de kilos que desembarcaron en Europa".