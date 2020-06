Comer frutas, "el bendito maíz" y salir a las calles: estas son las últimas recomendaciones de AMLO

"¿Qué es lo que estoy planteando por recomendación de los médicos? Que empecemos a salir, pero que estemos aplicando lo que ya aprendimos, tal como la sana distancia", dijo después de que el 11 de junio sugerió que la gente debe vencer su miedo de salir a la calle por la pandemia, porque hace falta que ya se regrese a la normalidad.

López Obrador comentó que el COVID-19 ha tenido un. Por ello, hizo un llamado a cuidarse, comer sanamente y hacer ejercicio.

"Hemos tenido más problemas por las enfermedades crónicas que por la gente de mayor edad. Por eso el regreso a la normalidad es comer bien, que no es abundante ni cosas exóticas, caras, no, es comer lo natural, las frutas de temporada, el bendito maíz, el frijol, lo que nutre. Hacer a un lado lo que tiene químicos, hormonas, hacer a un lado los productos chatarra, bebidas azucaradas, sales, grasas, y tratar de bajar de peso; el ejercicio, no estar tanto tiempo parados, caminar, correr. Lo mejor es prevenir, es mejor prevenir que curar", indicó.

El 14 de junio, el mandatario mexicano, por lo que pidió a la población salir poco a poco para recobrar su libertad. El mismo día, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, destacó que la epidemia no va a acabar pronto, por lo que pidió a la población actuar con conciencia de aquí en adelante.

"Vamos a tener subidas, bajadas, subidas, bajadas. Es imprescindible, por lo tanto, que cambiemos la perspectiva de lo que se ha considerado en algunos segmentos de nuestra sociedad en México y también en el mundo, la idea de que solo por restricción las personas no se mueven en el espacio público", agregó.

Hasta el 15 de junio, las autoridades sanitarias en México registran 146.837 contagios por el nuevo coronavirus, el cual ha provocado 17.141 decesos. En las 24 horas previas, se sumaron 269 fallecimientos, así como 4.147 casos confirmados.